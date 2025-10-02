◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 ドジャース8―4レッズ（2025年10月1日 ロサンゼルス）

ドジャースはレッズを相手に2連勝を収め、フィリーズを相手に戦う地区シリーズ（5回戦制）への進出を決めた。4日（日本時間5日）の第1戦にはいよいよ大谷翔平が先発する。

大リーグ公式サイトも特集記事を掲載。「ワイルドカードシリーズを終えたドジャースには切り札が隠されている。大谷がついにポストシーズンで投手デビューを果たす」などと期待を込めて記述した。

同一のポストシーズンで先発投手として出場し、同時に投手以外でもスタメン出場すれば大リーグ史上初だという。

投球回数についてド軍が制限を設けていないことにも触れ、「彼は今や（リハビリ中ではなく）普通の先発投手だ」とのフリーマンのコメントも紹介。

対戦相手である東地区優勝のフ軍は強豪。今季56発で本塁打王に輝いたシュワバーと、1本足りずに3年連続のタイトルを逃した大谷が「打者VS投手」として相まみえるのが最大の注目だ。

大リーグ公式サイトは「（昨年の）ワールドシリーズ王者は最初の試練を無事に乗り切った。次はタイトル防衛の次の段階だ」と期待感をあおり、「楽しい試合になるだろう」とのデーブ・ロバーツ監督の言葉を伝えた。