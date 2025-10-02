超希少な国産400ccモタードが遂に発売！ スズキの新型モデル「DR-Z4SM」国内導入　価格は119.9万円

満を持して登場したスズキの新型モデル

スズキは、新型モデル「DR-Z4SM」を2025年10月8日に発売します。

同新型車両は、2024年11月にイタリア・ミラノで開催されたバイクの見本市「EICMA 2024（エイクマ）」で世界に向けて発表され、その後、2025年3月に「大阪モーターサイクルショー2025」において日本で初めてお披露目されました。

スズキの新型スーパーモト「DR-Z4SM」

【画像】遂に発売!! スズキの新型スーパーモト「DR-Z4SM」を画像で見る（26枚）

DR-Z4SMは、街中の走行やワインディングなどのオンロード、さらには本格的なオフロードまでさまざまな場面で活躍するデュアルパーパスモデル「DR-Z4S」の走行性能を引き継ぎながらも、日常利用からサーキット走行まで多彩なライディングを楽しむことができるスーパーモトモデルとなっています。

搭載されている298ccの単気筒エンジンは、最高出力28kW（38PS）／8,000rpm、最大トルク37N・m（3.8kgf・m）／6,500rpmを生み出します。新たに設計されたシリンダーヘッドの採用により、低回転時の粘り強さが向上し、高回転域での出力アップも実現し、「デュアルスパークプラグ」を取り入れることで、エンジン全域における燃焼効率とパフォーマンスを最大限に引き出しています。

同モデルは、Euro 5+排出基準、OBD II要件、ブレーキシステムおよび騒音に関する最新の規制に対応しています。さらに、G（グラベル）モードを含むトラクションコントロール、SDMS（スズキドライブモードセレクター）、解除モード付きABSを備えた電子制御システム「S.I.R.S.（スズキインテリジェントライドシステム）」を新たに搭載しており、ライダーの技量や路面状況に応じた多様な走行が可能になっています。

また、1つの発光部でハイビームとロービームが切替できるバイファンクションLEDヘッドランプ、軽量・コンパクトな新設計の液晶インストルメントパネル、LEDライセンスランプ、LEDテール・ストップランプなどを備えることで、先進的なイメージに仕上げられています。

「スカグレー」と「ソリッドスペシャルホワイトNo.2」の2色のボディカラーが用意されたDR-Z4SMの価格（消費税込）は119万9000円となっています。