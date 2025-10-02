宮澤佐江（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/02】女優の宮澤佐江が1日、自身のInstagramストーリーズを更新。新しいヘアスタイルに反響が寄せられている。

◆宮澤佐江、秋らしい新ヘア披露


宮澤は「hello Autumn hello red」とつづり、自撮りを公開。茶髪から赤髪にイメージチェンジした姿を披露した。

◆宮澤佐江の新ヘアに反響


このイメージチェンジを受け、ファンからは「秋っぽくて可愛い」「似合ってる」「雰囲気変わる」「真似したい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

