小芝風花、美背中際立つドレス姿に絶賛の声「色気すごい」「二度見した」
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の小芝風花が2日、自身のInstagramを更新。美しい背中が際立つドレス姿を公開した。
【写真】小芝風花、美背中際立つドレス姿
小芝は、黒のホルターネックドレスを着用し、美しい背中が際立つ姿を披露した。花を手に持ちながら振り返る横顔のショットで、肩のラインと背中が美しく見えるスタイリングが印象的である。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「素敵」「二度見した」「美しい」「色気すごい」「魅力的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小芝風花、美背中際立つオフショルダー姿披露
◆小芝風花に「色気すごい」の声
