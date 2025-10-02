【Vans×上坂樹里】秋の新作シューズがABCマートから登場

秋の訪れとともに、ABCマートからVansの新作コレクションが登場しました。定番のローファーやカーバーが秋冬仕様にアップデートされ、ツイードやスエード素材を取り入れた季節感たっぷりのラインナップに。さらに、女優の上坂樹里さんを起用したキャンペーンビジュアルも公開され、彼女の自然体で洗練された着こなしと共に新作の魅力を楽しめます。今季の足元にぴったりの注目シューズをご紹介します♪

Vans定番モデルを秋冬仕様にアップデート

Vansの人気モデル「LOAFER（V196CF CN）」は、ブラック、ブラウン、タバコブラウンの3色展開で新登場。

サイズは22.0cm～29.0cm、価格は12,100円（税込）です。シンプルなワントーンで仕上げられ、どんなコーディネートにも合わせやすい万能シューズ。

さらに「CARVER LO（V398）」も復刻し、サンドガムやブラウンブラックなど新色を追加。22.5cm～31.0cmまで揃い、同じく12,100円（税込）で登場しました。

レペット×コム デ ギャルソン限定コラボ♡エレガントシューズ2型登場

ツイード×スエードで楽しむ秋冬の足元

秋冬らしさを表現した新モデルとして「LEKKIE（V3750 TWD）」と「STRIDS（V3770 TWD）」が仲間入り。ツイードとスエードを組み合わせたシックなデザインが特徴です。

LEKKIEはブラック/ツイード、サンド/ツイードの2色展開で9,790円（税込）、サイズは22.5cm～30.0cm。

STRIDSはブラウン/ツイード、ブラック/ツイードの2色展開で9,350円（税込）、サイズは22.5cm～30.0cm。

さらに「OLD SKOOL」は落ち着いたC.STRIPEの新色が登場し、9,900円（税込）で販売されます。

インパクト抜群♡ブラック×ピンクカラー

シーズナルカラーとして登場する「ブラック×ピンク」シリーズも必見。人気のローファー（V196CF NN）は11,000円（税込）、サイズは22.0cm～30.0cmで展開。

「RATT（V102CF NN）」と「CARVER LO（V398 LF）」もそれぞれ12,100円（税込）で、22.0cm～30.0cmまで幅広く揃います。

ブラックにピンクを効かせた存在感のある配色は、シンプルな秋冬コーデのアクセントに最適です♡

Vans新作で秋のおしゃれを格上げしよう

秋冬コーデに遊び心と季節感をプラスしてくれるVansの新作は、素材やカラー、シルエットにこだわった多彩なラインナップ。

上坂樹里さんのキャンペーンビジュアルも、シューズと秋ファッションを楽しむヒントに♡

全国のABCマートおよびオンラインストアで順次販売されるので、今季のおしゃれにぴったりの一足を見つけてみてください。