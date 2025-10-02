°Û¿§¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¾®ß·À¬¼¤»á¤ÈÊÂ¤Ó¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÍ¥¾¡¡ª¼ã¤ÆüËÜ¿Í»Ø´ø¼Ô¡¦ÊÆÅÄ³Ð»Î»á¤¬Ä¶¤¨¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×¤ÈÌ¤Íè
¥Õ¥é¥ó¥¹ÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç2Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¡£1951Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¾®ß·À¬¼¤»á¤Ê¤É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¦¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÆüËÜ¿Í¡¦ÊÆÅÄ³Ð»Î¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤µ¤È¤·29¡Ë»á¤¬º£Ç¯¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÊÆÅÄ»á¤Ï¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í²»³Ú²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³¤³°Î±³Ø·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿°Û¿§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹âÊö¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÉñÂæ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÊÆÅÄ»á¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ±É´§¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤½¤Î¿¿Áê¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È¼ÙËâ¡É¡Ä¥Ô¥¢¥Î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢
ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¡£ËÜ³ÊÅª¤Ë²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï5ºÐ¤Î»þ¡¢»Ð¤Î±Æ¶Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é»Ð¤¬¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ë¿Æ¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢¿Æ¤Ë¤è¤ë¤È»ä¤¬»Ð¤Î¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ò¡È¼ÙËâ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡Ä¤¤Ã¤È¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¿Æ¤¬½¬¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤·¤¿²»³Ú¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¤Î¾¯Ç¯¹ç¾§ÃÄ¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÇÂÇ³Ú´ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤Î´Ö¤â²»³Ú¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2016Ç¯¡¢ÊÆÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅìµþéº½ÑÂç³Ø²»³Ú³ØÉô»Ø´ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÃøÌ¾¤Ê»Ø´ø¼Ô¿Ø¤Ë»Õ»ö¡£¤µ¤é¤Ë»Ø´øË¡¤È¥Ô¥¢¥Î¤Î±éÁÕµ»½Ñ¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
Â´¶È¸å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¹ñºÝ²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¾©Îå¾Þ¡¦ÆüËÜ¿ÍºÇ¹â°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤âÃ£À®¡£
ÆüËÜ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î¼çÍ×¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î»Ø´ø¼Ô¤¬³¤³°Î±³Ø¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤éÆÈ¼«¤Ë¹ñºÝÅª¤ÊÆ»¤òÆ±»þ¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤¢¤ëºÃÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï2023Ç¯¡£¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£½øÈ×¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¡¢³¤³°¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÊý¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Á´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¸À¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊÖ¤»¤¿¤Î¤Ï¡ÈI know¡É¡ÊÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¡×
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬º£²ó¤Î¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤È¤Ï²¿¤«
¡Ö¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¹ñºÝ²»³Úº×¡×¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë»Ø´ø¼Ô¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£ÎòÂåÍ¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¾®ß·À¬¼¤»á¤äº´ÅÏÍµ»á¤éÆüËÜ¤ÎÌ¾»Ø´ø¼Ô¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤«¤é¾·æÛ¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¿³ºº¤ÏÍ½Áª¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÃÊ³¬Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ËÜÁª¤Ç¤Ï¿·¶Ê¤Î»Ø´ø¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ÎÆñÂê¤ò¤¤¤«¤Ë²ò¼á¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë±éÁÕ¤Ë¾º²Ú¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢»Ø´ø¼Ô¤Î»ñ¼Á¤òÂ¬¤ëÂç¤¤Ê»î¶âÀÐ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥¾¡Ä¾¸å¤Î¿´¶
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎËÁÆ¬¤ÇÊÆÅÄ»á¤Ï¡Ö°ì½Ö°ì½Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤±¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¤¤¦´°Áö¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤âÀº¿À¤â¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤¹¤ê¸º¤é¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
1¶ÊÌÜ¤Î»Ø´ø¤Ë¹þ¤á¤¿¿®Ç°
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÊ£¿ô¤Î²ÝÂê¶Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¥Ù¥ë¥ê¥ª¡¼¥º¡§¡Ô¥Ù¥¢¥È¥ê¥¹¤È¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡Õ½ø¶Ê
¢¥ì¥¸¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¡§¡Ô¥Ç¥ê¥ê¥¦¥à¡¦¥¹¥±¥ë¥Ä¥©¡Õ¡ÊÀ¤³¦½é±é¡¢°Ñ¾ü¿·ºî¡Ë
£¥×¥í¥³¥Õ¥£¥¨¥Õ¡§¡Ô¥í¥ß¥ª¤È¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡ÕÈ´¿è
¤Î3¶Ê¤À¡£
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ½é¤ÎºîÉÊ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëºÝ¡¢É®¼Ô¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤Î½À¤é¤«¤ÇË¤«¤ÊÉ½¾ð¤À¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¿´¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤â¿®Ç°¤ò¶¯¤¯»ý¤Á¡¢°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Á³¤È¤¢¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×
¤ÈËÜ¿Í¤Ï¸ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é2¶ÊÌÜ¤Ø¤È°Ü¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉË¤«¤À¤Ã¤¿É½¾ð¤¬°ìÊÑ¡¢¤®¤å¤Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë³°¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1¶ÊÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡È2¶ÊÌÜ¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¶Ê¤Þ¤ÇÂÎÎÏ¤¬»ý¤Ä¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡É¤È¡¢Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È°ì²óÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¤¹¤´¤¯ÎäÀÅ¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¡×¤È¡¢ÇúÈ¯¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´°Áö¤Î´î¤Ó¤È¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï
ºÇ½ª¶Ê¤ò½ª¤¨¤¿½Ö´Ö¤Î´¶¾ð¤Ï¡Ö´°Áö¤Ç¤¤¿°ÂÅÈ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£±éÁÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢·ë²ÌÈ¯É½¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¡¢Â¿Ê¬¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ ·ë²Ì¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Ìµ»ö½ª¤ï¤Ã¤¿´î¤Ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£ ¤¢¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
Æ±»þ¤ËÍ¥¾¡¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤òÄº¤±¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÊâ¤ó¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¿Í»Ø´ø¼Ô¤Î¶¯¤ß¤È²ÝÂê
ÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¼ê»Ø´ø¼Ô¤¬À¤³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÊÆÅÄ»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í»Ø´ø¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëµ¤¼Á¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤È¡¢¡Ö´ïÍÑ¤µ¡¦Á¡ºÙ¤µ¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ä©¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¶¯¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤ËÉÔ¼«Í³¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡É¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¤½¤ì¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¾Ð´é¤¬À¸¤ó¤À¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¼«¿È¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ìä¼«Åú¤â¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÁÕ¼Ô¤«¤é¡ÖÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÀÛ¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤ò°é¤ß¡¢¤½¤ì¤¬²»³Ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾Ð´é¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ç¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö²»¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊÆÅÄ»á¤Ï¿äÚÊ¤¹¤ë¡£
¡Ö¾Ð´é¤Î´Ø·¸¤Å¤¯¤ê¤¬º£²ó¤Î¶¯¤ß¤Ç¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤Î¤Þ¤ÞËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¡£¤±¤É¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡×
¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿²»¤¬¤Û¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬½Ð¤»¤ë²»¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÅÜ¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤²»¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾Ð´é¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤È¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ã¤»Ø´ø¼Ô¤ÎÅ¸Ë¾
¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÉÁ¤¯ÊÆÅÄ»á¡£
Èà¤Î³èÆ°¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°Âç¤¤Ê²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡É¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
29ºÐ¤ÎÈà¤ÎÄ©Àï¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¿Í²»³Ú²È¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÉñÂæ¤ÇÆüËÜ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë°ìÊâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥¶¥ó¥½¥ó¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬Êâ¤ß½Ð¤¹Ä¹¤¤Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£