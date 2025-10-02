¡Ö»º¸å¤Ç¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤¹¤´¤¤¡×ÅÚ²°ÂÀË±¡¢¡È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¡ÉÆ°²è¸ø³«¡ÖÅØÎÏ¤Î»Ñ¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤Ã¤±¤§¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Ï10·î1Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£»º¸å¤Ç¡È¤Ê¤Ë¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¾õÂÖ¡É¤À¤Ã¤¿»þ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö°é»ù¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¥Ä¥¤¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÀË±¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡¡»º¸å¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤³¤ó¤Ê¤ËÉ¬»à¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¡¢¡×¡Ö¤¿¤ª¤Á¤ã¤ó¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤Ã¤±¤§¡×¡Ö»º¸å¤Ç¤³¤ÎÆ°¤¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»Ñ¤Ëµã¤±¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÚ²°ÂÀË±¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬
¡ÖÂº·É¤·¤«¤Ê¤¤¡×ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡ÖNetflix ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø #º£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£³¤Ç¤Î¥¦¥µ¥®¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤ÎÍÍ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç·«¤êÊÖ¤·Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢¤Ê¤Ë¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î»ä¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤Ï»ä¤Î¿ÈÂÎ¤òÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ï½ÓÉÒ¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª9·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ºê¸¿Í¤µ¤ó¡Ê¢¨ºê¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¡£»£±Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:Â¿Ä®Ìî Ë¾)