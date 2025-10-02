双子出産の中川翔子、帝王切開後の“地獄の腹痛”明かす「本当に気をつけてください」「頑張ってる！」
タレントの中川翔子さんは10月2日、自身のInstagramを更新。帝王切開をしたおなかが“激痛すぎ”と明かしました。
【写真】“女神すぎる”中川翔子＆双子
コメントでは「あ〜双子ちゃんかわゆす」「最後の3ショットめっちゃかわいいちゃんに挟まれてて最高」「しょこたんの顔が女神すぎる」「頑張ってる！！みんなもわかるくらい！！偉い！！！」「お腹痛くても幸せそう」「幸せ満載でこちらまで嬉しさ満開です」「腹切り激痛、ヨボヨボ歩きしょこたんも可愛い」「爆笑とくしゃみは本当に気をつけてください。笑」と、称賛の声やアドバイスなどが寄せられました。
(文:多町野 望)
「ヨボヨボ歩きしょこたんも可愛い」中川さんは「地獄の腹痛、、！お腹切った場所が激痛すぎたから 痛み止め点滴で２日ぶりにシャワー浴びられて気持ちいい！！からの、授乳チャレンジはじまりました大変！」とつづり、3枚の写真と1枚の画像を投稿。双子の息子たちを抱っこした姿や、おなかの痛みに顔をゆがめながら歩く様子などが見られます。また「名付けについてめちゃくちゃ悩みました」とのことで、その過程を記した漫画も載せました。
「お花プレゼントしてくれてびっくり」1日には「わあい！夫から 双子を無事出産したお礼に！とお花プレゼントしてくれてびっくりしました 双子の名前イメージにちなんだフラワーブーケ」とつづり、夫からもらった花束を持った自身と、息子たちとのスリーショットを公開していた中川さん。とてもほほ笑ましいです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
