WCSは2HR＆4打点の活躍でチームも連勝

【MLB】ドジャース 8ー4 レッズ（日本時間2日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地で行われたレッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回に右前適時打を放ち、4打数1安打1打点1得点の活躍で勝利に貢献した。試合後はインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、活躍した“ヒーロー”を称えた。

前日の第1戦で自身初のポストシーズン1試合2本塁打を放った大谷は、この日技ありの一打で魅せた。6回1死一、三塁で右腕ニック・マルティネスのチェンジアップにうまく合わせ、右前へ運んだ。一塁上ではヘッドバンプを披露し、雄叫びを上げた。

もっとも、この日の“主役”は山本由伸投手だった。初回に失策絡みで2点を失うも、2〜5回は完全投球。3-2の6回は無死満塁のピンチを招いたが、2つの三振を奪って窮地を脱した。6回2/3で自己最多113球を投げ、4安打2失点（自責0）。9奪三振2四球の好投で勝利をもたらした。

大谷は試合後にシャンパンファイトに臨むと、その後にストーリーズ機能を更新した。チームのスイープ勝ちを称える投稿を引用すると、以降は山本の快投を“連投”。自身が雄叫びを上げる場面もアップした。また、デコピンが特製クッションと2ショットに収める場面も投稿している。（Full-Count編集部）