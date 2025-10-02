クロミの大好物「記念コラボらっきょう」が限定発売開始！ クロミの甘酢味とマイメロディのしそ風味、2種の味で登場

クロミ、ついに大好物の“らっきょう”と公式コラボ!? マイメロディと一緒のアニバーサリー記念商品が可愛くて美味しそう！

アタイの時代、キタッ！

なんと、クロミちゃん20周年とマイメロディ50周年を記念して、クロミちゃんの大好物「らっきょう」との公式コラボ商品が10月2日に発売されました！

パッケージが可愛すぎる……！ 気になるお味は、クロミちゃんが甘酸っぱい「甘酢」、マイメロディは爽やかな「しそ風味」の2種類。

鳥取砂丘で育った特産の“砂丘らっきょう”は、シャキシャキの食感がたまらない逸品です。

価格は各600円（税込）で、年内・数量限定のスペシャルアイテム。

公式通販サイトや鳥取県のお土産屋さんでゲットして、アニバーサリーイヤーを一緒にお祝いしちゃお！

創業昭和49年以来、つけものの美味しさを追求してきた泊綜合食品株式会社（本社：鳥取県鳥取市 代表：岸田いずみ）は、マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念した、らっきょうコラボ商品を2025年10月2日に発売します。

○商品概要

・クロミ らっきょう［甘酢］600円（税込）

https://shop.tomarino.jp/products/kuromi

・マイメロディ らっきょう［しそ風味］600円（税込）

https://shop.tomarino.jp/products/mymelody



○販売箇所

自社ECサイト「とまりのつけもの」、鳥取県内土産物店

○発売日

2025年10月2日（木）（自社ECサイト）

※現在のパッケージでの販売は、2025年内限定、数量限定となります。

マイメロディ らっきょう クロミ らっきょう

砂丘らっきょうについて

真っ白な砂丘らっきょう

鳥取砂丘の砂地で栽培したらっきょうが「砂丘らっきょう」と呼ばれます。

砂丘の砂地には、保水力がありません。畑の下は砂の層が何十メートルも続いて、いくら肥料をやっても雨で流れてしまいます。

さらに冬の日本海からの厳しい風雪による暖かい差の大きい環境。

この厳しい土地だからこそ、らっきょうはゆっくり成長し、一皮ずつが重なり合うシャキッとした食感に。

また、砂丘のような地力の低い土壌では色が白くなりやすく、この眩しい「色白」も、砂丘らっきょうの魅力です。

泊綜合食品について

泊（とまり）綜合食品は、昭和49年の創業以来、全国の産地から、美味しいつけものを追求し続けてきました。

自社のらっきょう農園も持ち、常に最高のらっきょうづくりを目指しています。

私たちがこだわり、厳選したらっきょう、そしてつけものたちを、ぜひご賞味ください。

