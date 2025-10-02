日本サッカー協会は2日、10日のパラグアイ戦（パナソニックスタジアム吹田）、14日ブラジル戦（味の素スタジアム）に臨む日本代表を発表し、39歳のベテランDF長友佑都（FC東京）＝東福岡高出身＝も選出された。

長友は「南米の強豪国と試合ができる貴重な機会。最高のパフォーマンスを出し切り、多くのことを吸収したい」などと抱負を語った。

長友はワールドカップ（W杯）に2010年南アフリカ大会から4大会連続で選出。22年カタール大会後も日本代表に名を連ね、9月の米国遠征にも参加した。来年の北中米大会にも選ばれれば、日本代表では初の5大会連続出場となる。

長友がクラブを通じて発表したコメント全文は次の通り。

「今回も選出していただき、SAMURAI BLUEのメンバーとして戦えることを光栄に思います。

来年のワールドカップに向け、南米の強豪国と試合ができる貴重な機会になります。そこでしっかりと自分の最高のパフォーマンスを出し切り、多くのことを吸収してきたいです。

ですが、まずは東京の選手として清水エスパルス戦で、すべてをかけて勝利を掴みとります。今はそこにだけフォーカスして準備をしていきます。清水戦に勝利し、良い流れ、良い勢いを代表につなげていきます。応援よろしくお願いします」