「簡単なグループは一つもない」26年１月のU-23アジア杯組合せが決定！ 大岩監督の所感「厳しい戦いになる」
日本サッカー協会は10月２日、2026年１月にサウジアラビアで開催されるU-23アジアカップの組み合わせが決まったことを発表した。
抽選会はマレーシアのクアラルンプールで行なわれ、日本はグループBに入り、カタール、UAE、シリアと同組となった。
以下は大岩剛監督のコメント。
「９月にミャンマーで行なわれた予選の時もそうですが、どのグループを見ても簡単なグループは一つもないと思います。グループステージで対戦する３か国ともそれぞれ特徴を持ったチームですし、環境やスタジアムの雰囲気も含めて、厳しい戦いになると思います。
一戦一戦の積み重ねがこのチームの成長につながると思いますし、今回のアジアカップは、ロサンゼルスオリンピックを目指す世代の選手たちで戦うので、そこに向けてしっかりと準備したいと思います」
大岩ジャパンは第１戦でシリア、第２戦でUAE、第３戦でカタールと相まみえる。マッチスケジュールの詳細は決まりしだい、発表される予定だ。
▼各グループの組み合わせ
【グループA】サウジアラビア、ベトナム、ヨルダン、キルギス
【グループB】日本、カタール、UAE、シリア
【グループC】ウズベキスタン、韓国、イラン、レバノン
【グループD】イラク、オーストラリア、タイ、中国
※各グループ上位２チームがノックアウトステージへ進出。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「６月もリストに…」なぜ森保監督は“２部”の24歳MFを初招集したのか。起用ポジションは？
抽選会はマレーシアのクアラルンプールで行なわれ、日本はグループBに入り、カタール、UAE、シリアと同組となった。
以下は大岩剛監督のコメント。
「９月にミャンマーで行なわれた予選の時もそうですが、どのグループを見ても簡単なグループは一つもないと思います。グループステージで対戦する３か国ともそれぞれ特徴を持ったチームですし、環境やスタジアムの雰囲気も含めて、厳しい戦いになると思います。
大岩ジャパンは第１戦でシリア、第２戦でUAE、第３戦でカタールと相まみえる。マッチスケジュールの詳細は決まりしだい、発表される予定だ。
▼各グループの組み合わせ
【グループA】サウジアラビア、ベトナム、ヨルダン、キルギス
【グループB】日本、カタール、UAE、シリア
【グループC】ウズベキスタン、韓国、イラン、レバノン
【グループD】イラク、オーストラリア、タイ、中国
※各グループ上位２チームがノックアウトステージへ進出。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「６月もリストに…」なぜ森保監督は“２部”の24歳MFを初招集したのか。起用ポジションは？