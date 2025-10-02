¿å¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü〝´¥ÅÄÄ¾ÇÅ〟¤Ç°é¤Æ¤¿¥³¥á¤Î°ð´¢¤ê¡Ö¼ýÎÌ¤âÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¡×¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ç¡¢¿å¤òÄ¥¤é¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÄ¾ÀÜ¼ï¤ò¤Þ¤¯¡Ø´¥ÅÄÄ¾ÇÅ(¤Á¤ç¤¯¤Ï)¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëºÏÇÝÊýË¡¤Ç°é¤Æ¤¿¥³¥á¤Î°ð´¢¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö¥Ù¥¸¡¦¥¢¥Ó¥ª¡×¤Ï¡¢¹â²¹ÂÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¡Ø¡ÈÀá¿å·¿¡É´¥ÅÄÄ¾ÇÅ¡Ù¤È¤¤¤¦¿·µ»½Ñ¤Ç»î¸³ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î°ðºî¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ¤òµ¯¤³¤·¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ç°é¤Æ¤¿ÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤Ç¤Ï¼ï¤â¤ß¤òÄ¾ÀÜ´¥¤¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Þ¤ÅÚ¤ò¼¾¤é¤»¤ëÄøÅÙ¤Î¿å¤ÇºÏÇÝ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ä¿å´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î»î»»¤Ç¤ÏÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î6³ä¤¬ºï¸º²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Î¼ýÎÌ¤Ï300kgÄøÅÙ¡£
Ä¾ÇÅºÏÇÝ¤ÏÀ¸°é¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¼ýÎÌ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ïー
¢£¥Ù¥¸¡¦¥¢¥Ó¥ª ²ÃÆ£ÏÂÉ§¤µ¤ó
¡Ö¿©Ì£¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î(¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Î)¥Çー¥¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£¼ýÎÌ¤â³µ»»¤Ç¤¹¤±¤ÉÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸æ¤Î»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÏÅùµé¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¶ÈË¡¿Í¡Ö¥Ù¥¸¡¦¥¢¥Ó¥ª¡×¤Ï¡¢¹â²¹ÂÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤¸¤Î¤¤é¤á¤¡×¤ò¡Ø¡ÈÀá¿å·¿¡É´¥ÅÄÄ¾ÇÅ¡Ù¤È¤¤¤¦¿·µ»½Ñ¤Ç»î¸³ºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î°ðºî¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ¤òµ¯¤³¤·¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ç°é¤Æ¤¿ÉÄ¤ò¿¢¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¿·µ»½Ñ¤Ç¤Ï¼ï¤â¤ß¤òÄ¾ÀÜ´¥¤¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤Þ¤ÅÚ¤ò¼¾¤é¤»¤ëÄøÅÙ¤Î¿å¤ÇºÏÇÝ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄ¿¢¤¨¤ä¿å´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Î»î»»¤Ç¤ÏÀ¸»º¥³¥¹¥È¤Î6³ä¤¬ºï¸º²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¤Î¼ýÎÌ¤Ï300kgÄøÅÙ¡£
Ä¾ÇÅºÏÇÝ¤ÏÀ¸°é¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¼ýÎÌ¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ïー
¢£¥Ù¥¸¡¦¥¢¥Ó¥ª ²ÃÆ£ÏÂÉ§¤µ¤ó
¡Ö¿©Ì£¤Ï¤Þ¤À¤³¤Î(¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤Î)¥Çー¥¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡£¼ýÎÌ¤â³µ»»¤Ç¤¹¤±¤ÉÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸æ¤Î»ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤ÏÅùµé¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£