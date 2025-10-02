１０月に入ってもまだ暑い日が続いています。



２日の北海道内は、函館など５つの地点で夏日となりました。



秋冬商戦にも変化が起きているようです。



（吉岡記者）「オータムフェストで賑わう大通公園ですが、秋とは思えない日差しが降り注いでいます。半袖になってやっと、ちょうどいい気温です」



最高気温２４.４℃と、夏日の一歩手前まで気温が上がった札幌。



半袖半ズボンで歩く人や、ソフトクリームを食べて涼む人も見られました。





２日の道内は函館で２５.９℃を観測するなど、５地点で夏日となりました。暑さの影響か、新冠町明和では季節外れの“ある異変”がーなんと、桜の花が１０輪ほど咲いていました。原因は分かっていませんが、近くの住人によると、この時期に咲くのは初めてだということです。１０月も続く暑さの影響は、秋冬商戦にも変化をもたらしていました。（バンヤードストーム大丸札幌店 藤井さやかさん）「例年は厚手のアウターが人気なのですが、ことしはファーベストが人気になります」こちらの洋服店では、厚手の上着が２０２４年と比べ売り上げが減少。一方で、袖がなく体温調節をしやすいベストが売れているといいます。（買い物客）「悩ましいですよね、きれいですよね」買い物中の女性が手に取ったのは、ストールです。（長南記者）「昼は暖かいが朝晩は冷え込む。そんな時に役立つのが大判のストールです。生地は薄手でウールでできていますが、羽織ると暖かい」体温調節ができて持ち運びもしやすい薄手のストールは、２０２４年より売り上げが伸びているということです。札幌市内のホームセンターでは家電の売れ行きに変化が。冬のお供、こたつの売り上げはー（ジョイフルエーケー屯田店 島粼慎吾副店長）「売り上げ前年比で３３％と伸び悩んでいます。気温が下がらないと秋冬物は伸びてこない状況」こたつの販売に苦戦する一方、ストーブは割引やボックスティッシュのおまけをつけるなど、売り上げを伸ばすために工夫を凝らしていました。道内では週末にかけてさらに気温が上昇する見込みで、秋冬商戦の変化はもう少し続きそうです。