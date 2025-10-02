アメリカで、与野党が10月からの予算案をめぐって対立し、政府予算で運営される一部の施設が閉鎖される事態となっています。職員75万人が自宅待機になるという見込みもあります。

■首都はにぎわい失う ホワイトハウスも“留守電”

ワシントンの観光スポット「ホワイトハウス・ビジターセンター」は本来、営業日なのに柵で囲われています。

世界最大規模の「議会図書館」も1日は閉館。アメリカの首都ワシントンはにぎわいを失いました。

植物庭園も「きょうは閉館」という案内が張られていました。園の前には、入れずに立ち往生している人の姿もありました。

観光客に話を聞きました。

イギリスから

「入れなくて残念。（政府閉鎖は）知っていたが、影響があると思わなかった」

1日から始まった政府機関の一部閉鎖。きっかけは、10月からの新年度予算案をめぐる与野党の対立です。

トランプ大統領

「恐らく政府機関が閉鎖になるだろう。（民主党は）不法移民に充実した医療保険を提供しようとしているからだ」

予算案を主導し成立させたいのは、トランプ大統領率いる与党・共和党です。一方の野党・民主党は、これに反対。「医療保険の補助金延長」などを求めていますが、合意には至っていません。

そのため、政府の予算で運営される施設が一部閉鎖されているのです。およそ75万人の政府職員も自宅待機が見込まれています。

ホワイトハウスに電話してみても、留守番電話になってしまいます。

■第1次トランプ政権では複数回…過去最長は35日間

実はアメリカで何度も起きている「政府閉鎖」。第1次トランプ政権では、複数回ありました。

2018年1月には自由の女神が閉鎖。同年12月には、国境の壁の建設をめぐって与野党が対立し、過去最長の「35日間」閉鎖が続きました。

ホワイトハウスの公式サイトには、「民主党が政府を閉鎖した」という文言と時間が示されています。日本時間1日午後4時時点で1日と3時間ほどが経過しています。今回は、何日続くのでしょうか。

――閉鎖は長引きますか？

共和党 バンス副大統領

「分からない。民主党がどのような行動に出るかは予測できないが、長くは続かないと思う」

トランプ大統領は、責任は民主党側にあると非難し、政府職員の大量解雇をちらつかせてけん制しています。