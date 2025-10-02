ハローキティ×メゾピアノ、コラボラバマスがかわいすぎる! 「キティちゃんとメゾピの相性良いな」「全部当たりじゃん」期待の声続々
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」を2025年10月 第1週より発売する。全8種で価格は300円。
2025年10月 第1週発売「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」(全8種・300円) ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.A）
「ハローキティ×メゾピアノ カプセルラバーマスコット」は、ハローキティと「mezzo piano」がコラボしたカプセルラバーマスコット。エンジェルver.とベリーver.のテイストが異なるデザイン8種が揃う。
ベリエちゃん×ハローキティ（エンジェル ver.B）
「mezzo piano」のキャラクター・ベリエちゃんとハローキティが天使になったりいちごいっぱいのお菓子に囲まれたりと、とにかくどれもかわいいラインナップ。SNSでは、「あまりにもかわいすぎる」「キティちゃんとメゾピの相性良いな」「かわいい 全部当たりじゃん」と絶賛の声が続々と寄せられている。
ハローキティ（エンジェル ver.）
ベリエちゃん（エンジェル ver.）
ハローキティ（ベリー ver.）
ベリエちゃん（ベリー ver.）
ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.A）
ベリエちゃん×ハローキティ（ベリー ver.B）
