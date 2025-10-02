LONGMAN¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖUnderclass HERO¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
10·î¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëLONGMAN¤Î¿·¶Ê¡ÖUnderclass HERO¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ´Þ¤à¡Ë7,300ËüÉô¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¡Ê¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò ¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¡Ø¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡Ê¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©¡¿Ãø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î¡Ë¤Î¥¢¥Ë¥á²½¡£
¤³¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡ÖUnderclass HERO¡×¤Ï¡Ø¶äº²¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë³Ø±àÀ¸³è¤òëð²Î¤¹¤ë¡¢¡È¶äº²Î®¤ÎÀÄ½Õ¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤µ¤Î¤¢¤ëÊü²Ý¸å¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â´õË¾¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëCD¤Ï¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏÎ¾·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤Ç¿·Ï¿¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¤ò¼ýÏ¿¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É½Âê¶Ê¤ÎTV¥µ¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤Å¤¯¤·¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¡ØÂè76²óÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¤¨¤Ò¤á2026¡Ù Âç²ñ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æº£Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖSeeds of Tomorrow¡×¤ò¼ýÏ¿¤È¡¢Î¾·ÁÂÖ¤È¤âÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ò·È¤¨¡¢10·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡Ø¡ÈKEEP ON LONGMAN¡É ONEMAN TOUR 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
New Single
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖUnderclass HERO¡×
10·î15ÆüÈ¯Çä
Pre-add / Pre-save
https://smar.lnk.to/4fzLEm
CDÍ½Ìó
https://smar.lnk.to/a7gtmw
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AICL 4815
¢¨¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁÉÁ¤¤ª¤í¤·¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÉõÆþ
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. Underclass HERO
02. GOOD DAY
03. Underclass HERO (TV Size)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§AICL 4814
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
01. Underclass HERO
02. GOOD DAY
03. Seeds of Tomorrow
Å¹ÊÞÆÃÅµ¡Ê¢¨ÀèÃå½ç¡Ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥Ô¥Ã¥¯
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¥¢¥Ë¥á³¨ÊÁ¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É ¢¨´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦LONGMAN±þ±çÅ¹¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ÈKEEP ON LONGMAN¡É ONEMAN TOUR 2025¡Ù¡ÊÁ´¹ñ12ÅÔ»Ô¡Ë
10·î5Æü(Æü) °¦É²¡¦¾¾»³ WstudioRED
10·î7Æü(²Ð) ¹áÀî¡¦¹â¾¾DIME
10·î15Æü(¿å) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ ROCKATERIA
10·î17Æü(¶â) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ BESSIE HALL
10·î30Æü(ÌÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦OP¡Çs
10·î31Æü(¶â) ¹Åç¡¦Live space Reed
11·î6Æü(ÌÚ) ¿·³ã¡¦CLUB RIVERST
11·î19Æü(¿å) ¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
11·î21Æü(¶â) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° CLUB UPSET
12·î1Æü(·î) Âçºå¡¦LIVE SQUARE 2nd LINE
12·î2Æü(²Ð) µþÅÔ¡¦KYOTO MUSE
12·î12Æü(¶â) Åìµþ¡¦Spotify O-WEST
¥Á¥±¥Ã¥È
https://eplus.jp/longman/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù
10·î6Æü¤è¤êËè½µ·îÍË24»þ¡Á¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡Ø¶äº² 3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¡Ê¸¶ºî:¶õÃÎ±Ñ½©¡¿Ãø¼Ô:ÂçºêÃÎ¿Î¡Ë¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ø¶äº²¡Ù¤Î¸øÇ§¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤È¤·¤Æ2006Ç¯¤è¤êÈ¯Çä(½¸±Ñ¼ÒJUMP j BOOKS´©¡Ë¡£ÉñÂæ¤ò¡Ö¹¾¸Í¡×¤«¤é¡Ö¶äº²¹â¹»¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ø¶äº²¡Ù¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÇÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3Ç¯ZÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¤Î¶µ¤¨»Ò¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹â¹»À¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¶äº²¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´£¹ºý¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×ºîÉÊ¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¾®Àâ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÎß·×Ìó280ËüÉô¤òÆÍÇË¡ª¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¤äÂæÏÑ¤Ç¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
¤À¤é¤·¤Ê¤¯Ãå¤¿Çò°á¡¢¶äÈ±¤ÎÅ·Á³¥Ñ¡¼¥Þ¤Ë»à¤ó¤Àµû¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¹â¹»¶µ»Õ¡¦ºäÅÄ¶äÈ¬¡£Èà¤¬Ã´Ç¤¤¹¤ë¡Ö¶äº²¹â¹» 3Ç¯ZÁÈ¡×¤Ï¡¢¥É¥ë¥ª¥¿¡¢¥²¥í¥¤¥ó¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥è¥é¡¼¡¢¥É£Ó¡¢¥ä¥ó¥¡¼¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¤Ê¤¼¤«¥¯¥»¤¬¶¯¤á¤ÊÀ¸ÅÌ¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤á¤é¤ì¡¢ËèÆü¤¬¥È¥é¥Ö¥ë»°Ëæ¡ª
ÌÇÃã¶ìÃã¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤Ë¶äÈ¬¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ü¤±¤¿´é¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£
¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤ä¤¬¤Æ°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡½¡½¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¾¡¼ê¤ËË½¤ì²ó¤ë¡ª
¤ª¤¤¥£¥£¥£¡ª3Z¡¢¼«Í³¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥©¥©¥©¥©¡ª¡©
¤¤¤Ä¤â¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥Ó¥·¥Ã¤È·è¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê·¿ÇË¤ê¤Ê¶µ»Õ¤È¡¢£³£Ú¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢ÎÞ¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ê¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡ª
ÍÛ¥¥ã¤â±¢¥¥ã¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¶äº²Î®¤ÎÀÄ½Õ¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡ª¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¶õÃÎ±Ñ½©
Ãø¼Ô¡§ÂçºêÃÎ¿Î¡Ê½¸±Ñ¼ÒJUMP j BOOKS´©¡Ë
Áí´ÆÆÄ¡§¿¹ÏÆ¿¿¶×
´ÆÆÄ¡§ÅìÅÄ²Æ¼Â
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§É®°Â°ì¹¬¡¢Ì¤ÄêMark¶
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§ÃÝÆâ¿ÊÆó
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§µÈÅÄ¤Ò¤È¤ß
¿§ºÌÀß·×¡§¹âÃ«ÃÎ·Ã
»£±Æ´ÆÆÄ¡§TOKUMORI
ÊÔ½¸¡§ÇòÀÐ¤¢¤«¤Í
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿ÅÄ¤Û¤Å¤ß
²»³Ú¡§Audio Highs
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖºùÉ÷¡×¤Ü¤Ã¤Á¤Ü¤í¤Þ¤ë(Sony Music Labels/FUNSUI¡Ë
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§¡ÖUnderclass HERO¡×LONGMAN(Sony Music Labels¡Ë
À©ºî¡§BN Pictures
Ⓒ¶õÃÎ±Ñ½©Ž¥ÂçºêÃÎ¿Î¡¿½¸±Ñ¼ÒŽ¥¡Ö3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
LONGMAN¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://longman.jp/
¥¢¥Ë¥á¡Ø3Ç¯ZÁÈ¶äÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.anime-gintama.com/ginpachi/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://anime-gintama.com/