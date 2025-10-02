TEAM SHACHI咲良菜緒、ももクロがオープニングアクト務めた関東ラストワンマンの裏話を語る「どこまで言っていいのか分からないけど……」

TEAM SHACHI咲良菜緒、ももクロがオープニングアクト務めた関東ラストワンマンの裏話を語る「どこまで言っていいのか分からないけど……」