鹿島の鬼木達監督が２日、第３３節Ｇ大阪戦（５日・メルスタ）に向けた茨城・鹿嶋市内でのトレーニング後に取材に応じ、前節の名古屋戦でともに途中交代したＦＷ鈴木優磨とレオセアラの状態について言及した。

＊ ＊ ＊

鬼木監督は鈴木について「優磨に関しては問題ないと思います」とコメント。名古屋戦では違和感を訴えて後半途中にベンチに下がったが、すでに全体練習に合流しており、Ｇ大阪戦の出場に関して問題がないことを強調した。

同戦で前半途中に退いたレオセアラについては、別メニューでの調整になっていることを明かし、慎重に見極めていく姿勢だが、別メニューの中でスプリントは行っているという。「（Ｇ大阪戦には）間に合うんじゃないかと思っている」とコメントした。

チームは９月の４試合を４連勝で終え、Ｇ大阪戦では５連勝を目指して戦う。同戦はチケットが完売間近となっており、３万人を超える動員が期待されている。指揮官は「一戦必勝なので。連勝は忘れなきゃいけないこと。自分たちに矢印を向けてやっていきたいという強い思いがある」と意気込みを語った。