

秋篠宮妃紀子さま 次女・佳子さま 2日

秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが瀬戸内国際芸術祭・秋会期の視察などのため、香川県を訪問されました。佳子さまが香川を訪れるのは初めてです。

秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは2日、世界的建築家の安藤忠雄さんらの案内で香川県直島のベネッセハウスミュージアムや地中美術館で作品を鑑賞されました。

ベネッセハウスミュージアムでは安藤さんや「直島文化村」の吉田浩一社長から説明を受けながら、フランク・ステラの「グランド・アルマダ」などをご覧になりました。

また屋外に展示されている杉本博司の「タイム・エクスポーズド」をご覧になったお二人は、「景色の良さがまず飛び込んできた」と話され、作品が景観の一部として自然にとけこんでいる様子に驚かれていたということです。

（直島文化村／吉田浩一 社長）

「（お二人は）作品ひとつひとつに対して興味関心がおありで『直接そこに行ってみてもっと間近で見ていいでしょうか』（と仰った）ということが多々あった」

3日は高松市の大島にある国立ハンセン病療養所を視察される他、小豆島の土庄港で瀬戸芸秋会期の作品を鑑賞される予定です。