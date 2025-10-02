（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

総裁選も投票まであと2日となりました。最新の情勢について伊藤さんお願いします。



（伊藤 薫平 キャスター）

改めて、9月の29日と30日に日本テレビが投員・投入と答えた方に実施した3回目の電話調査の結果です。



誰を支持するかということですけれども、高市早苗さんが35%で前回に続いて1位、そして小泉進次郎さんが28%、次いで林芳正さんが23%、そのあと、小林さん、茂木さんと続くという結果でした。





そして、今回を含めて3回の調査を行ってきているのですが、上位3人の推移を見ていきます。小泉さんは2回目の調査で4%減らしたのですけれども、その後は横ばいです。そして、高市さんは2回目の調査で6ポイント上げましたけれども、その後は上昇が1ポイント。とどまったということですが、最も上げてきているのが、小林さん。2回目から6%、6ポイントも上げてきたということになっていて、上位2人との差を縮めています。青山さん、小泉さんは「やらせコメントの依頼の問題」などもありましたが、横ばいで、一方で林さんは急に追い上げてきた印象がありますが、この数値はどう見ますか。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね、まず、その「やらせコメント問題」は、この前の週末ぐらいに非常に話題になったんですけれども、もうすでに投票を済ませていた人は結構いたんじゃないかと見られます。やはり自民党の党員はですね、大体入れる人を決めていて、用紙が届いたらすぐ郵送しちゃう。郵送って時間かかる場合もありますからね。そういうケースが結構あったということで、そんなに影響が出なかったということもあります。ただ一方で、迷っていた人にとってみれば、もちろん小泉さんに入れにくくなった人もいますけれども、一方で、「高市さんは極端だな…」という思いもあってですね、そんな中で、ある意味、安定感があって、派手さはないけれども、今回、「首相として落ち着いているんじゃないか」という林さんの評価が上がってですね、そちらの方に票が流れた結果なんじゃないかと私は見ています。（伊藤 薫平 キャスター）もう少し数字見ていきますけれども、今回の調査での各候補の支持率を党員票295票に換算するとこうなります。高市さんが110票、小泉さんが88票、そして林さんが72票ということになるんですが、さらにNNNの取材をもとに国会議員票を積み上げますと、小泉さんは70を超える票となりまして、林さんも50を超える票、そして高市さんは40半ばの積み上げということになっていそうです。ただ、態度をまだ決めていない国会議員が約70人いるということで、まだ情勢が変わる可能性というのは残されています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、今回の総裁選挙、前回に引き続き、いわゆる派閥の縛りというのが非常に弱い、派閥がなくなっているともいわれていますが、残っている麻生派の麻生さんですとか、岸田さん、こういった人がまだ態度を明らかにしていないですよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。今、態度不明で70人となっていますが、実はこの中でも半分ぐらいはもう分かっているんですね。例えば、岸田さんは今回、林さんか小泉さんと言いつつ、小泉さんの方に乗るだろうと見られています。ただ、麻生さんというのは、まだ態度を明らかにしていないし、分からないところがある。あと参議院議員の中で残っているんですね。そういう人たちを、この数日で誰が支持を取り付けるのか…、高市さんも、この前、麻生さんに会いに行きましたし、あす、小泉さんも、実は麻生さんに会いに行くという情報があります。こういったところで、ポストをですね「この人を重要ポストにつけますから」みたいなやり取りがあるんじゃないか…、この辺りが最後の議員票の行方を左右する可能性はあると思います。（伊藤 薫平 キャスター）ここから静岡関連で見ていきますけども、こちらです。9月30日に旧岸田派の上川陽子前外相が小泉さんと面会しました。その中で記者から、「小泉さんを支持されるというお考えですか」という中で、上川さんはこう答えています。「きょうはご一緒させていただくということで来させていただきました。そういう意味ではそれが答えです」という回答でした。旧岸田派の林さんを、上川さんは支持されるのではないかという見方があった中、小泉さんを支持するのではないかという話となっています。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、上川さんですが、なんではっきりおっしゃらないですかね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）「それが答えです」という言い方、確かにはっきりは言ってないんですが、この時期にああやってカメラの前で行動するということは、これは、私は「小泉支持」ということを言って間違いないと思います。上川さんは、実は今回、自分も出馬したいということで、結構、総裁選に出られる推薦人が集まるか…模索はしたんですね。ただ、今回、断念したということなんですが、実は上川さん、次、また機会があったら出たいという思いは、まだ持っていらっしゃるようなんですね。そんな中で、今回、勝ち馬に乗って、ある意味、重要なポストにつくことで、次へのステップにしたいという思いがあるので、今回、私は、上川さんは小泉さんが勝てるんじゃないかというふうに見たんじゃないかというふうに推測しています。（伊藤 薫平 キャスター）いろいろな思いが渦巻いている、この総裁選ですけれども、ここで仕組みを確認していきます。自民党総裁選、まずは1回戦。国会議員票と党員票の合わせて590票。この中で過半数を獲得ということになりますと、その時点で新総裁決定ということになります。ですが、今までもお話があった通り、なかなかそれは難しいのではないかということで、過半数に届かなかった場合は、上位2人の決選投票ということになります。この場合は国会議員票の割合が増しまして295票で、都道府県連票が47票。この中で多数を獲得した2人のうち1人が新総裁決定ということになるわけです。ただ、決選投票に進めなかった立候補者の3位から5位の候補者の支持者がどう動くのかも注目となっていきます。そして、ここからは青山さんに、その決選投票のポイントを挙げていただいています。この上位3人の2人の誰かではないかということなんですけども、小泉さんの場合は議員票で優位だと。高市さんの場合は1回戦でどれくらい離せるか。そして林さんが来ると不確定要素が増えた。不確定要素が増えてくるという話ですね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。先ほど伊藤さんからも説明があったように、小泉さんは議員票で優位。それで議員の割合が決選で増えますから、小泉さんが優位なのは、私は間違いないところだと思います。ただ一方で、党員票では先ほどの調査でもあったように高市さんが上なんですね。これが先ほどこの調査での数字以上に高市さんが出てくる…、今は110と88です。22票差か。だけれども、もっとこれが離れてきて、例えばダブルスコア近くまでなったときには、党員の声を無視していいのか…というプレッシャーがものすごく議員にかかるんですね。今回、わざわざ党員票を入れる選挙をやってるわけですから、この結果を無視できないというプレッシャーがかかってくると、やはり高市さんに勝ち目もまだあるんじゃないかと思っています。一方で、林さんが残る可能性があるってことは、ある程度、党員票が出た場合ですね、そのときは林さんの安定感とかで、議員の中にも、本当は林さんがいいんだけどな…みたいな人も少なくないので、そのときはですね、ちょっと、いろいろ今まで想定したことと違うことが起こる可能性も出てくるかと思います。（津川 祥吾 アンカー）青山さん、この1回戦でですね、苦戦が…今 伝えられている、例えば小林さん、茂木さん、こういった人たちの議員票というのは、決選投票になったらどういう動きを示しそうですかね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）小林さんについてはですね、その陣営というのは小林さん支持で集まっているんですが、小林さんがまとめていくというほどのグループじゃないんですね。これは、ばらけると思います。一方で、茂木さんに関しては、麻生さんと行動する可能性が高いんじゃないかと見られていて、やはりここは麻生さんの判断が出てくるんですね。ただ一方で、例えば林さんが3位になった場合は、林さんは小泉さんにほぼ乗ると見られています。この辺は高市さんに麻生さんたちが行く、小泉さんの方に林さんが行くで、ほぼ“行って来い”の状態になるんですね。あとは党員票がどれだけ開いて、党員票の差というのはですね、47都道府県の1票ずつにも実は影響するんですよ。例えば静岡県で決選に残った2人で、どちらの票が多かったかで、そちらに入れる。だから党員票が多く出るということは、高市さんの可能性が高まるんですね。こういう意味では、党員票でどれだけ差がつくか…が、私は、この決選投票の行方を決めることになると思います。（伊藤 薫平 キャスター）はい。いよいよとなります。次の首相になる可能性が高い自民党のトップを選ぶ総裁選は、あさって10月4日･土曜日です。