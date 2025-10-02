アジア株 軒並み上昇、香港は大幅続伸 アジア株 軒並み上昇、香港は大幅続伸

東京時間17:33現在

香港ハンセン指数 27287.12（+431.56 +1.61%）

中国上海総合指数 3882.78（休場）

台湾加権指数 26378.39（+395.48 +1.52%）

韓国総合株価指数 3549.21（+93.38 +2.70%）

豪ＡＳＸ２００指数 8945.94（+100.28 +1.13%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80983.31（休場）



２日のアジア株は軒並み上昇。前日発表された９月の米ＡＤＰ雇用者数が市場予想に反してマイナスとなり、米国で利下げ期待の高まった。香港は金融政策を米国に連動させており、利下げ期待から大幅高となった。台湾株は大幅続伸。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が２％超の上昇となり、半導体関連株を中心に買われた。豪州株は反発。１％超の上昇となった。ヘルスケア、素材、金融、不動産などを中心に上昇した。中国本土市場、インド市場は休場。



香港ハンセン指数は大幅続伸。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、繊維メーカーの申洲国際集団控股、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、電子商取引大手のアリババ・グループ・ホールディング、医薬品メーカーの薬明生物技術（ウーシー・バイオロジクス）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。医薬品メーカーのＣＳＬ、医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、鉱物探査会社のレジス・リソーシズ、鉄鋼メーカーのブルースコープ・スチール、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングス、不動産会社のグッドマン・グループが買われた。

