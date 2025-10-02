ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏伊ともに８１ｂｐ、小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.708
フランス 3.522（+81）
イタリア 3.518（+81）
スペイン 3.243（+54）
オランダ 2.865（+16）
ギリシャ 3.372（+66）
ポルトガル 3.108（+40）
ベルギー 3.248（+54）
オーストリア 3.006（+30）
アイルランド 2.955（+25）
フィンランド 3.078（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
