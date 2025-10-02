ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏伊ともに８１ｂｐ、小幅縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.708
フランス　　　3.522（+81）
イタリア　　　3.518（+81）
スペイン　　　3.243（+54）
オランダ　　　2.865（+16）
ギリシャ　　　3.372（+66）
ポルトガル　　　3.108（+40）
ベルギー　　　3.248（+54）
オーストリア　3.006（+30）
アイルランド　2.955（+25）
フィンランド　3.078（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）