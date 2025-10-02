¤ª¤ä¤¹¤ß¤Û¤°¤· Âè1²ó ¡Ö¿²¤ëÄ¾Á°¤Î»õËá¤¡×¤Ï¤Ê¤¼NG? ¿çÌ²ÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡È»õ·Ô¤Ø¤Î»É·ã¡É¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È
Áá¤¯¿²¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬¤Ê¤¤Ä«¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡Ö²÷Ì²¤Î¥³¥Ä¡×¡ÖÉÔÌ²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëNG¹ÔÆ°¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎÌ²¤ê¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«?
º£²ó¤Ï¡¢¿çÌ²ÀìÌç°å¤ÎÇòßÀÎ¶ÂÀÏº»á¤¬½¢¿²Á°¡¦Ä¾Á°¡¦µ¯¾²¸å¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ØNHK¤Þ¤ëÆÀ¥Þ¥¬¥¸¥ó ÂÎ¤¬¥é¥¯¡Á¤Ë¤Ê¤ë ¤ª¤ä¤¹¤ß¤Û¤°¤·¡Ù(ÊõÅç¼Ò)¤è¤ê¡¢¡Ö¿²¤ëÁ°¤Î»õËá¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¢£¡Ö¿²¤ëÄ¾Á°¤Î»õ¤ß¤¬¤¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï²÷Ì² or ÉÔÌ²¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡©
¡û»õ¤°¤¤Ø¤Î»É·ã¤ÇÌ²µ¤¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤¢¤È¤ÏÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»õ¤ò¤ß¤¬¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î½¢¿²Ä¾Á°¤Î»õ¤ß¤¬¤¤¬¡¢²÷Ì²¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢»õ¤°¤¤Ë»É·ã¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢Ç¾¤Þ¤Ç»É·ã¤µ¤ì¤ÆÌ²µ¤¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£½¢¿²Ä¾Á°¤ËÀöÌÌ½ê¤ÎÌÀ¤ë¤¤¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤â¡¢Ì²µ¤¤òË¸¤²¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»õ¤°¤¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤Ç»õ¤ò¤ß¤¬¤¯¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢»õ¤ò¤ß¤¬¤«¤Ê¤¤¤Ç¿²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï±ÒÀ¸Åª¤Ë¤âÌäÂê¤Ç¤¹¤·¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»õ¤ß¤¬¤¤Ï¿©¸å¤¹¤°¤Ë¹Ô¤¦¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â½¢¿²»þ´Ö¤Î1»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Î´Ö¿©¤ÏÃî»õÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿²Æþ¤ê¤â°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡£½¢¿²Á°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¿å¤ä¥Þ¥¦¥¹¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ç¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥é¥ó¥Á¸å¤Î»õ¤ß¤¬¤¤Ï¡¢Ì²µ¤ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸á¸å¤Î»Å»ö¤Ë¤â³èÎÏ¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£
