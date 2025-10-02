50′s〜90′sのスヌーピー、どれが好き? ガシャポンにPEANUTS クリアラバーコースターが登場
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」を2025年10月 第1週より発売する。全5種で価格は400円。
2025年10月 第1週発売「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」(全5種・400円)
「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」は、1950年代から1990年代まで各年代のスヌーピーが勢揃いしたラバーコースター。約10×10cmの使いやすい大きめサイズのクリア素材で仕上げている。
1950s
1960s
1970s
1980s
1990s
