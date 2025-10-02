バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」を2025年10月 第1週より発売する。全5種で価格は400円。

2025年10月 第1週発売「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」(全5種・400円)

「【フラットガシャポン】PEANUTS クリアラバーコースター 75th Anniversary Ver.」は、1950年代から1990年代まで各年代のスヌーピーが勢揃いしたラバーコースター。約10×10cmの使いやすい大きめサイズのクリア素材で仕上げている。

1950s

1960s

1970s

1980s

1990s