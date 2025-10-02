10月4日からテレビ朝日系で放送がスタートするオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の囲み取材会が10月2日に都内で行われ、W主演の松島聡（timelesz）と白洲迅をはじめ、猪俣周杜（timelesz）、蓮佛美沙子、子役の棚橋乃望と櫻が出席した。

豊田悠の人気コミックをドラマ化する本作。短気でケンカっ早いが情に厚い柔道整復師・千石哲（松島聡）はある日、元カノの娘・愛梨（棚橋乃望）を「預かってほしい」と言われる。ひょんなことから、漫画編集者でシングルファーザーの晴海昌弘（白洲迅）と共同生活をすることになって……。

会見冒頭は、棚橋と晴海の息子・清一郎役の櫻が元気に挨拶し、会場が和やかな空気に。撮影も和気あいあいとした雰囲気で進んでいるようで「本当の家族みたいなアットホームな空気感で、笑いもあるし、涙もあるし（笑）、ラフにコミュニケーションが取れています。撮影が休みのときは、乃望や櫻に会えないので寂しくなりますね」と松島。一方、白洲も「子供たち2人がお昼寝をするシーンがあったとき、最初は寝たふりを頑張っていたけど、途中から本当に寝ちゃって……。ちょうど昼下がりで、すごく幸せな空気が漂っていました」と印象的なエピソードを語った。

料理教室の先生・壇ゆかり役の蓮佛は、そんな主演2人と子供たちとの心温まるエピソードを語る。

「2人は愛されぶりがすごくて、カットがかかるたびに子供たちが抱きつきにいっています。（松島と白洲）どちらかがいなくなると奪い合いで、一度、櫻くんが乃望ちゃんに『松島さんをもらっちゃうからね！』と言っていました。“なんてかわいいんだろう”と思いましたね」

千石が営む接骨院のアルバイト・阿久津竜也を演じる猪俣は、本作がドラマ初出演。緊張もあってか、自己紹介の際、言葉を噛んでしまい、大笑いする棚橋に照れながら抱きつく一幕があった。

そんな慣れない環境に飛び込んでいる猪俣だが、同じtimeleszとして活動する松島の存在は大きいようで「聡くんっていつもホワホワしているんですよ。頼りがいはあるんですけど、背中が小さいんです（笑）。ただ、このドラマの撮影では背中がすごく大きい。聡くんがアドバイスだと思っていないことでも、僕にとってはありがたいアドバイスで、言葉の重みを感じます。カッコいいです！」と笑いを誘いつつも、頼っていることを明かした。

後輩の猪俣との共演に松島はどう思っているのか。質問が投げかけられると「初出演とは思えないぐらい度胸がある。感情を吐き出しながらかけあいをするシーンでも、目を見て台詞をかけてくれました。いい意味で緊張感が伝わってこないので、現場もピリつかないし、（子役の）2人もやりやすいと思いますね。さすが『タイプロ（timelesz project）』を潜り抜けてきただけはあるな、というほど心強いです」と印象を述べた。

本作の主題歌はtimeleszの「レシピ」。会見では、松島が振り付けを担当したことが話題となった。猪俣は「このドラマに合う振り付けで手話も入っています。子供から大人まで覚えやすいです」と紹介。白洲も「現場で櫻に振りを教えていて、“子供でも踊れるのか”と配慮をしていたのが印象的でした」と明かした。

振り付けのエピソードとして、松島は「（櫻に）すごく助けられました。振り付けのパターンが降りてこなくて……。“実際に踊ってもらったほうが思いつくのかな”と思い、一緒に踊ってもらったんです。そこで生まれたものが、サビの振り付けのなかに含まれているので、実際には共作です」と述べて、出演者を驚かせた。

会見の終盤では、松島と白洲が本作の第1話で出てくるオムライスづくりに挑戦する企画も行われた。卵を焼いてチキンライスに乗せる行程だったのだが、2人は悪戦苦闘。笑顔で調理しつつ、見事に完成させていた。

最後に松島は「劇中に“生きた言葉”がちりばめられているので、そうした言葉を通して、いまを生きるすべての方々の背中を押せたら」と意気込み。白洲も「改めて“つながり”を見つめ直すきっかけになれるドラマなんじゃないかなと思います。美味しいごはんもたくさん出てきますので、実際に作っていただき、心もお腹もほっこりしていただけたら嬉しいです」と語っていた。

（取材・文＝浜瀬将樹）