仕事をしている、していないに関わらず、誰でも子供を保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」が10月6日から鹿児島市で始まります。利用できるのは、市内11の事業所で、定員は122人です。どうすれば利用できるのでしょうか？



2日の定例会見で、鹿児島市の下鶴市長が「こども誰でも通園制度」について発表しました。



（下鶴市長）

「今月6日から、保護者の就労要件を問わず、保育所等を利用できる、こども誰でも通園制度の利用登録を開始します」





仕事の有無に関わらず、生後6か月から2歳までの子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」。月に10時間、1時間当たり300円程度で利用できます。10月6日から、本庁の保育幼稚園課や各支所の窓口で登録を申請し、システムに利用者の情報を入力。保育園などの面談を経て、利用が始まります。早ければ、10月下旬にも利用が始まる予定です。ただ、利用できるのは、6つの区域の11の事業所で、定員は122人となっています。利用できない区域も多くあります。下鶴市長に聞きました。（内田直之キャスター）「11事業所122人が現時点での定員ということですが、この数字について、市長の受け止め。今後、どれぐらいまで伸ばしていきたいのか？」（下鶴市長）「まずは、市内の全区域に事業所が確保できるよう努めたい。当初より実施意向を取り下げた事業所も複数あったところです」鹿児島市は、約30の事業所で受け入れが可能だと判断していましたが「保育士が足りない」「しばらく様子を見たい」といった声があがり、辞退する保育園などが増え、11の事業所になったということです。一方、8月のかごしま錦江湾サマーナイト大花火大会で、花火が十分見られない有料の観覧席があった問題について下鶴市長が改めて陳謝しました。（下鶴市長）「正面の木の影響で、花火の一部が見えづらい席があった。残念に思われた方に心よりお詫び申し上げたいと思う」鹿児島市は、一度は返金に応じない方針でしたが、その後、応じることにしました。後手に回った対応について市長は…（下鶴市長）「当初、返金をしない方針ということを、現場の方針で伝えてしまった。大いに反省しなければいけないと思う。最終的な判断は、実行委員会会長である私が決定する。ある意味、生煮えの判断を伝えてしまった。そこが反省材料」苦情が寄せられてから、市長に情報が共有されるまでに10日ほどかかっていて、連絡体制を見直したいとしました。返金の手続きは、既に行われているということです。下鶴市長は、問題の席について2026年は、販売しないことになるだろうとの考えを示しました。