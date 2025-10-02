　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 101(　　 101)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 324(　　 324)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　55(　　　55)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 148(　　 148)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　91(　　　91)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 444(　　 444)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 419(　　 419)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1283(　　 927)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 157(　　 107)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3996(　　2074)
　　　　　 　 　11月限　　　　 237(　　　33)
　　　　　 　 　12月限　　　 78636(　 35760)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 769(　　 531)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2366(　　 970)
　　　　　 　 　11月限　　　　　99(　　　47)
　　　　　 　 　12月限　　　 38862(　 19206)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　82(　　　82)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 424(　　 424)
　　　　　 　 　11月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　12月限　　　　4497(　　4497)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 575(　　 575)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 625(　　 625)
　　　　　 　 　11月限　　　　　20(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　 21936(　 21936)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース