主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 101( 101)
日経225ミニ 12月限 324( 324)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 55( 55)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 148( 148)
TOPIX先物 12月限 91( 91)
日経225ミニ 12月限 444( 444)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 419( 419)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1283( 927)
3月限 20( 16)
TOPIX先物 12月限 157( 107)
日経225ミニ 10月限 3996( 2074)
11月限 237( 33)
12月限 78636( 35760)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 769( 531)
3月限 7( 1)
日経225ミニ 10月限 2366( 970)
11月限 99( 47)
12月限 38862( 19206)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
日経225ミニ 10月限 424( 424)
11月限 60( 60)
12月限 4497( 4497)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 575( 575)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 30( 30)
日経225ミニ 10月限 625( 625)
11月限 20( 20)
12月限 21936( 21936)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
