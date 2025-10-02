　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3335(　　1321)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2119(　　1704)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6603(　　6439)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 385(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 594(　　 561)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 355(　　 295)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 733(　　 548)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 940(　　 277)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4598(　　1640)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 235(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 850(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2004(　　1431)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　45)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1040(　　 860)
日経225ミニ　 　10月限　　　　6314(　　2700)
　　　　　 　 　11月限　　　　 174(　　　52)
　　　　　 　 　12月限　　　121428(　 54518)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1155(　　 649)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　14)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4062(　　1334)
　　　　　 　 　11月限　　　　 224(　　　90)
　　　　　 　 　12月限　　　 48809(　 24149)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 583(　　 583)
　　　　　 　 　11月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　　5931(　　5931)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1085(　　1085)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 912(　　 912)
　　　　　 　 　11月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　12月限　　　 47031(　 47031)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース