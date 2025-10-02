主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3335( 1321)
TOPIX先物 12月限 2119( 1704)
日経225ミニ 12月限 6603( 6439)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 385( 0)
TOPIX先物 12月限 594( 561)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 355( 295)
TOPIX先物 12月限 733( 548)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 940( 277)
TOPIX先物 12月限 4598( 1640)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 235( 0)
TOPIX先物 12月限 850( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2004( 1431)
3月限 51( 45)
TOPIX先物 12月限 1040( 860)
日経225ミニ 10月限 6314( 2700)
11月限 174( 52)
12月限 121428( 54518)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1155( 649)
3月限 18( 14)
日経225ミニ 10月限 4062( 1334)
11月限 224( 90)
12月限 48809( 24149)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3( 3)
日経225ミニ 10月限 583( 583)
11月限 51( 51)
12月限 5931( 5931)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1085( 1085)
3月限 31( 31)
日経225ミニ 10月限 912( 912)
11月限 23( 23)
12月限 47031( 47031)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
