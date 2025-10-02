外国証券 先物取引高情報まとめ（10月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6732( 6688)
3月限 215( 15)
TOPIX先物 12月限 13551( 13551)
日経225ミニ 10月限 5710( 5710)
11月限 88( 88)
12月限 134938( 134938)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3134( 3134)
3月限 223( 23)
TOPIX先物 12月限 9400( 9400)
日経225ミニ 10月限 2571( 2571)
11月限 105( 105)
12月限 75013( 75013)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 98( 98)
TOPIX先物 12月限 108( 108)
日経225ミニ 12月限 477( 477)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 422( 202)
TOPIX先物 12月限 3102( 1820)
日経225ミニ 12月限 1926( 1916)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 681( 637)
TOPIX先物 12月限 2107( 2107)
日経225ミニ 11月限 9( 9)
12月限 4802( 4802)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 99( 99)
TOPIX先物 12月限 4046( 4046)
日経225ミニ 12月限 618( 618)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 677( 677)
TOPIX先物 12月限 1889( 1889)
日経225ミニ 10月限 26( 26)
12月限 13647( 13647)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 183( 183)
TOPIX先物 12月限 353( 353)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 203( 203)
TOPIX先物 12月限 236( 162)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 1341( 1341)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 48( 48)
日経225ミニ 10月限 69( 69)
11月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
