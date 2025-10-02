　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6732(　　6688)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 215(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13551(　 13551)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5710(　　5710)
　　　　　 　 　11月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　12月限　　　134938(　134938)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3134(　　3134)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 223(　　　23)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9400(　　9400)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2571(　　2571)
　　　　　 　 　11月限　　　　 105(　　 105)
　　　　　 　 　12月限　　　 75013(　 75013)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　98(　　　98)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 108(　　 108)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 477(　　 477)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 422(　　 202)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3102(　　1820)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1926(　　1916)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 681(　　 637)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2107(　　2107)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　12月限　　　　4802(　　4802)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　99(　　　99)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4046(　　4046)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 618(　　 618)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 677(　　 677)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1889(　　1889)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　26(　　　26)
　　　　　 　 　12月限　　　 13647(　 13647)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 183(　　 183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 353(　　 353)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 203(　　 203)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 236(　　 162)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1341(　　1341)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　48(　　　48)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース