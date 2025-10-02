　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 21183(　 19470)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30703(　 30365)
日経225ミニ　 　10月限　　　 16951(　 15951)
　　　　　 　 　11月限　　　　 119(　　 119)
　　　　　 　 　12月限　　　274299(　274216)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12972(　 12760)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　71(　　　71)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25367(　 23817)
日経225ミニ　 　10月限　　　 10085(　 10085)
　　　　　 　 　11月限　　　　 147(　　 147)
　　　　　 　 　12月限　　　165363(　165363)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1558(　　 747)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2302(　　2302)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6057(　　6057)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2044(　　 902)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11759(　　6887)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6968(　　6860)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4102(　　3432)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10999(　　8315)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)
　　　　　 　 　12月限　　　 11828(　 11828)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2877(　　1735)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4944(　　4944)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8071(　　8071)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2074(　　1961)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7433(　　7252)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1020(　　　20)
　　　　　 　 　12月限　　　 30320(　 30287)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 951(　　 734)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 835(　　 777)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3003(　　3003)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　40(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4657(　　2301)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 469(　　 346)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 506(　　 506)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 120(　　 120)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース