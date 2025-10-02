外国証券 先物取引高情報まとめ（10月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 21183( 19470)
3月限 24( 24)
TOPIX先物 12月限 30703( 30365)
日経225ミニ 10月限 16951( 15951)
11月限 119( 119)
12月限 274299( 274216)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12972( 12760)
3月限 71( 71)
TOPIX先物 12月限 25367( 23817)
日経225ミニ 10月限 10085( 10085)
11月限 147( 147)
12月限 165363( 165363)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1558( 747)
TOPIX先物 12月限 2302( 2302)
日経225ミニ 12月限 6057( 6057)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2044( 902)
TOPIX先物 12月限 11759( 6887)
日経225ミニ 12月限 6968( 6860)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4102( 3432)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 10999( 8315)
日経225ミニ 11月限 8( 8)
12月限 11828( 11828)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2877( 1735)
TOPIX先物 12月限 4944( 4944)
日経225ミニ 12月限 8071( 8071)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2074( 1961)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 7433( 7252)
日経225ミニ 10月限 1020( 20)
12月限 30320( 30287)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 951( 734)
TOPIX先物 12月限 835( 777)
日経225ミニ 12月限 3003( 3003)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 40( 0)
TOPIX先物 12月限 4657( 2301)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 469( 346)
TOPIX先物 12月限 506( 506)
日経225ミニ 10月限 120( 120)
11月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
