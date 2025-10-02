「日経225オプション」10月限プット手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 140( 140)
SBI証券 70( 38)
楽天証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 17( 17)
BNPパリバ証券 10( 10)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
ビーオブエー証券 5( 5)
モルガンMUFG証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
楽天証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
岩井コスモ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
SBI証券 97( 51)
楽天証券 42( 42)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 4( 2)
松井証券 2( 2)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
SBI証券 27( 23)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 36( 34)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
