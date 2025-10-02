　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 140(　 140)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　70(　　38)
楽天証券　　　　　　　　　　　　37(　　37)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　17(　　17)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
インタラクティブ証券　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 3(　　 3)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　35(　　35)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 102(　 102)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　97(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　42(　　42)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　23)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　36(　　34)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース