「日経225オプション」10月限プット手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 62( 42)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 917( 337)
SBI証券 192( 84)
楽天証券 49( 49)
BNPパリバ証券 444( 44)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
野村証券 25( 25)
インタラクティブ証券 22( 22)
UBS証券 120( 20)
松井証券 19( 19)
マネックス証券 11( 11)
JPモルガン証券 10( 10)
ゴールドマン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
モルガンMUFG証券 6( 6)
日産証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
あかつき証券 2( 2)
◯4万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
ソシエテジェネラル証券 13( 13)
SBI証券 16( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
楽天証券 4( 4)
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 387( 387)
ソシエテジェネラル証券 73( 73)
BNPパリバ証券 68( 68)
ビーオブエー証券 65( 65)
SBI証券 32( 30)
松井証券 20( 20)
楽天証券 16( 16)
JPモルガン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
岡三証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
松井証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
