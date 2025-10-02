「日経225オプション」10月限コール手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 11( 5)
松井証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 48( 48)
ABNクリアリン証券 42( 42)
楽天証券 13( 13)
松井証券 9( 9)
SBI証券 20( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
バークレイズ証券 11( 11)
BNPパリバ証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 146( 146)
三菱UFJeスマート 51( 51)
SBI証券 96( 42)
楽天証券 28( 28)
松井証券 27( 27)
BNPパリバ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
フィリップ証券 4( 4)
安藤証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 21( 11)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
