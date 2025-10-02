　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
JPモルガン証券　　　　　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 455(　 255)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 250(　 150)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　22(　　22)
JPモルガン証券　　　　　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　46(　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　16(　　16)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
マネックス証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)
ビーオブエー証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万5625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 134(　 124)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 105(　 105)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　　10(　　 0)


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 787(　 787)
みずほ証券　　　　　　　　　　 200(　 200)
ソシエテジェネラル証券　　　　 196(　 196)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 140(　 140)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 180(　　80)
楽天証券　　　　　　　　　　　　58(　　58)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　85(　　57)
ビーオブエー証券　　　　　　　 252(　　52)
松井証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万5375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　80(　　80)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
シティグループ証券　　　　　　　17(　　17)