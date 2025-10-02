「日経225オプション」10月限コール手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
JPモルガン証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
SBI証券 19( 5)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 455( 255)
BNPパリバ証券 250( 150)
三菱UFJeスマート 22( 22)
JPモルガン証券 21( 21)
SBI証券 46( 18)
楽天証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
モルガンMUFG証券 16( 16)
松井証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
UBS証券 100( 0)
バークレイズ証券 100( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 124)
モルガンMUFG証券 105( 105)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
SBI証券 11( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
バークレイズ証券 10( 0)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 787( 787)
みずほ証券 200( 200)
ソシエテジェネラル証券 196( 196)
モルガンMUFG証券 140( 140)
BNPパリバ証券 180( 80)
楽天証券 58( 58)
SBI証券 85( 57)
ビーオブエー証券 252( 52)
松井証券 23( 23)
三菱UFJeスマート 20( 20)
UBS証券 10( 10)
安藤証券 7( 7)
ゴールドマン証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万5375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 80( 80)
BNPパリバ証券 20( 20)
シティグループ証券 17( 17)
