2025年11月に12年ぶりの再始動を果たすLa’cryma Christiが、ワンマンツアー追加公演＜Night Flight〜Last Finale〜＞を2026年春に開催することが発表となった。

これは、12月からスタートするワンマンツアー＜Night Flight〜final call〜＞のチケットが、発売と同時にほぼ全公演ソールドアウトしたことを受けて実施されるもの。追加公演は、3月14日および15日に東京・LINE CUBE SHIBUYA 2days、TAKAにゆかりのある三重公演は4月18日に柿安シティホール、そしてバンドの地元でもある大阪公演は5月9日にZepp Nambaでファイナルとして開催される。期間限定の最後に3都市4公演の追加公演として行われる予定だ。

なお、サブスクリプションサービスでの楽曲配信が10月3日より解禁されることも決定した。過去にリリースしたシングル21作品とアルバム8作品が一斉配信スタートされる。

加えて、オフィシャルYouTubeチャンネルも開設。同チャンネルでは、過去作品のミュージックビデオが公開されるなど、数々の名曲が映像で蘇る。

以下に、追加公演に際してメンバーから到着したコメントをお届けしたい。

La’cryma Christi 12年振りの再始動LIVEまであと少し。多くの皆さんが喜んでくださり、沢山の愛を送ってくれていることを肌で感じています。

長い間待っていてくれた皆さんに、改めて感謝の気持ちを伝えたいです。本当にありがとうございます。

振り返るとバンドはバンドだけでは大きくなれません。応援してくれて育ててくれた皆さんのおかげで 今の僕達があると感じています。

年末から始まるワンマンツアーも、お陰様で一般発売と同時にほとんどの公演がソールドアウトとなりました。

「チケットがとれなかった…LIVEが観たかった…」──多くの悲痛な声が届きました。

望んでいる多くの皆さんに、今のLa’cryma Christiを観てもらいたい。もう少しだけ、あと少しだけ、共に輝く瞬間を感じていたいという思いが溢れて、期間限定の最後に全国3箇所4公演の追加公演＜Night Flight〜Last Finale〜＞を行うことを決めました。

3月14日(土)・15日(日)のLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)は、東京で週末の会場を押さえるのが難しいなか、まるで奇跡のように降りてきました。

4月18日(土)は柿安シティホール(三重県・桑名市民会館)。ツアー発表時に「名古屋でも開催してほしかった」という声が多くあり、名古屋のすぐ隣のTAKAが生まれ育った第一の故郷、桑名で開催することになります。TAKAとHIROが大学時代に初めてLIVEを行った想い出の地です。

そして、5月9日(土)にZepp Namba(大阪)で最終公演を行います。大阪はLEVIN、KOJI、SHUSEの出身地であり、La’cryma Christiが誕生した大切な故郷です。

ラスト・フィナーレ。期間限定の最後の最後まで、みんなが心から笑顔になって、輝く瞬間を共に過ごせたら嬉しいです。

KOJI の魂と共に。

──La’cryma Christi

■ツアー追加公演＜Night Flight〜Last Finale〜＞

▼2026年

3月14日(土) 東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

3月15日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

4月18日(土) 三重・柿安シティホール(桑名市民会館)

5月09日(土) 大阪・Zepp Namba

※詳細は後日発表

※OFFICIAL TEAM ”LC GARDEN”への入会で上記公演の先行チケットエントリーが可能

https://lc-garden.jp/

■シングル21作品とアルバム8作品のサブスク解禁

▼シングル楽曲

Forest

Ivory trees

THE SCENT

南国

With-you

未来航路

IN FOREST / Lhasa (unplugged)

Without you

永遠

Lime rain

LIFE

JUMP!!

情熱の風

HIRAMEKI

Mystical Glider

GROOVE WEAPON

CANNONBALL

Hot Rod Circuit

yesterdays

Sweet lil’ devil

Breaking

▼アルバム作品

Dwellers of a Sandcastle

Sculpture of Time

Lhasa

magic theatre

&・U

DEEP SPACE SYNDICATE

ZEUS

WHERE THE EARTH IS ROTTING AWAY

【配信先】

▼サブスクリプション型(月額定額サービス ※無料含む)

Apple music、Amazon prime music、Amazon music unlimited、Amazon music FREE、Spotify、KKBOX、TOWER RECORD MUSIC、dヒッツ、OTORAKU、dミュージック、MUISC STORE、auスマートプレミアムミュージック、JCOMミュージック、LINE MUSIC、YouTube music、YouTube(無料広告)、AWA、Rakuten music、SMART USEN、DEEZER、JOOX、TIDAL、FLO、VIBE、Melon、TikTok Music

▼ダウンロード型(楽曲ごと購入するサービス)

iTunes、Amazon music、music.jp、オリコンミュージックストア、mora、レコチョク、dミュージック、Music Store、ドワンゴジェイピー、animelo mix、K-pop Life、ビルボード公式、OTOTOY、mysound、JOOX、VIBE、Melon、その他

■ワンマンツアー＜Night Flight〜final call〜＞

▼2025年

12月24日(水) 大阪・Zepp Namba

▼2026年

01月03日(土) 大阪・なんばhatch

01月10日(土) 埼玉・さいたま市文化センター 大ホール

01月14日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

https://www.lacrymachristi.jp/live/25122601

■＜CROSS ROAD Fest＞

【DAY1】11⽉15⽇(土) 千葉・幕張イベントホール

open12:00 / start13:00

【DAY2】11⽉16⽇(日) 千葉・幕張イベントホール

open10:30 / start11:30

▼【DAY1】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

SHAZNA

Plastic Tree

FAIRY FORE

Psycho le Cému

Waive

D’ESPAIRSRAY

▼【DAY2】出演者 ※順不同

La’cryma Christi

PENICILLIN

FANTASTIC◇CIRCUS

SHAZNA

L‘luvia

Wyse

Waive

LM.C

●チケット

2日通し券：\25,000(税込)

1日券(各日)：\14,000(税込)

※全席指定

https://l-tike.com/crossroadfest/

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

