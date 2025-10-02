キティもハンギョドンもばたんきゅ〜! サンリオキャラのガシャポンが登場!「クロミよw」「ポムちゃま…」表情も気になる!?
10月になって、学校が、仕事が、プライベートが忙しい!? そんな気持ちを再現したようなサンリオキャラのフィギュアが登場します。
バンダイは「ガシャポン」シリーズから、「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」を2025年10月第1週より発売。全5種で価格は300円です。
2025年10月第1週発売「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」(全5種・300円)
「サンリオキャラクターズ ばたんきゅ〜」は、サンリオキャラクターズのばたんきゅ〜〜〜とした様子のカプセルトイ。普段あまり見られないコミカルな表情がポイントです。
ラインナップは、ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリン、ハンギョドン。
ハローキティ
クロミ
シナモロール
ポムポムプリン
ハンギョドン
SNSでは「みんなでばたんきゅ〜してる姿が癒しすぎます」「待っててくれ、みんな迎えに行くから」という声や、「ポムちゃま当てるしかない」「クロミよwww」「舌だしハンギョドンはジャイアンにボコられたのび太みたいで可愛い」など、それぞれのキャラの表情に関するコメントも寄せられています。
