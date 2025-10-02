¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³56ºÐ¡¢¿åÃå¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë¡È27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡É¡¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÆü¡¹¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡90Ç¯Âå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤òÀÊ´¬¤·¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬27Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤Ë¤·¤ÆÄ©¤ó¤ÀºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¡¢¿ð¡¹¤·¤¤¿åÃå»Ñ¤âÈäÏª¡£Ä¹¤¤ÄÀÌÛ¤òÇË¤ê¡¢ºÆ¤ÓÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÉñ¤¤Ìá¤Ã¤¿·è°Õ¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½Êü¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Êµ±¤¤Î¸»¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£27Ç¯ÌÜ¤Î·è°Õ¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¡É¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ
¡¡27Ç¯¤È¤¤¤¦ºÐ·î¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤À¡£·ëº§¡¢½Ð»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤È¤¦¤¬¡¢ºÆ¤Ó¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤ÊÀ¤Âå¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°ã¤¦¤ª»Å»ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷ÀÊÔ½¸¼Ô¤ÎÊý¤¬¡ØÆ±À¤Âå¤Î½÷À¤¬¸«¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿½¸¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¤Ï¡¢»ä¤Î¸½Ìò»þÂå¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷À¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¡¡Ä¹¤¤¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ò¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ò»î¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¡¢»¨»ï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö27Ç¯¤â¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ê¤ó¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤À¡Ù¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏºòÇ¯¤Î»¨»ï¤Î¾ì¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ì¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡£
¡¡¤½¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬¡¢¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Î¿´¤ò³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Øº£¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢´Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¡£¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØAROUND¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¡Èº£¡É¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëÈà½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢À²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ä¡£56ºÐ¤Îº£¤À¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¾Ð´é
¡¡»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡£È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤È¹Âç¤ÊÂçÃÏ¤¬¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤È¤¦¤òÍ¥¤·¤¯²ò¤Êü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¹¤°¤ËÀÎ¤Î´¶³Ð¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯¾È¤ì¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¤¹¤°¤Ë¾è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬20Âå¤Îº¢¤Î»£±Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤â¡¢¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤Î¼«Ê¬¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÆ°¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼±Û¤·¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Öº£¤Î¼«Ê¬¡×¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Êì¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿Æü¾ï¤È¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï»Ò¤É¤â¤ò»£¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦´é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤È¤¤¤ë»þ¤Î´é¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥·¥ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«20Âå¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Ð´é¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡56ºÐ¤Ç¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤âÍ¦µ¤¤âÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¤«¤È¤¦¤Ï¡¢Ç¯Îð¤òÈá´Ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢ÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¹¤¬¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¼«¿®¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈà½÷¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤é³ä¤È±¿Æ°¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óºÐ¤Ï½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ø40Âå¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¡Ù¡Ø50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¥¸¥à¤Ç»ä¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÊý¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤½¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¼ã¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ì¤ë¤·¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¿ô¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èà½÷¼«¿È¤¬¡Öº£¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½»æ¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿1Ëç¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÈù¾Ð¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÈù¾Ð¤ß¤ÏÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÎÇ¯Îð¤È¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¤½¤³¤Ë¤¤¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤â´Þ¤á¡¢¡Ø¤¢¡¢º£¤Î¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤Î½¼¼Â´¶¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤é¤º¤È¤â¡¢¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²¿¤è¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾È¤ì¤¯¤µ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤â¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÌ¼¤¬¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¢£»Ò°é¤Æ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö´²ÍÆ¤µ¡×¡£¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë
¡¡20Âå¤Îº¢¤Èº£¤È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¡£¤«¤È¤¦¼«¿È¤âÊÑ²½¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤òÇû¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¹Í¤¨Êý¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¡¢¤è¤ê¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ï¼«Ê¬¤ÇÏÈ¤ò¶¹¤á¡¢¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡Ø¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Êª»ö¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡ØÀº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤è¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤½¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤«¤È¤¦¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤òµó¤²¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â¾¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬¡¢Èà½÷¤ÎÀ¤³¦¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»õ¤¬¤æ¤µ¤ä¡¢²æËý¶¯¤µ¤Ê¤É¤Î·Ð¸³¤¬Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤â1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡ºÆ¤Ó»Ï¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤ÆÉ×¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È¶¦¤Ë¹Ô¤¦Âç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¡£·ò¹¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èà½÷¤ÏÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢Æ±À¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤Ë¾¯¤·¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¯¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£Ã¯¤Ç¤âÊ¿Åù¤ËºÐ¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÍÆ»Ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æü¡¹¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤â¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡27Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤«¤È¤¦¤ÏºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÉüµ¢¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Î¿¼¤ß¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò·È¤¨¤¿¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤Î¡ÖÂèÆó¾Ï¡×¤ÎËë³«¤±¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§°ëÉôÀµÏÂ¡¡¼Ì¿¿¡§¹âÌî¹Èþ¡Ë
¡¡¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢10·î3ÆüÈ¯Çä¡£
