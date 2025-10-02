釈由美子、息子との自撮り2ショット公開 ご褒美で遊園地へ「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/02】女優の釈由美子が10月2日、自身のInstagramを更新。息子と西武園ゆうえんちのゴジラアトラクションを体験した様子を公開した。
【写真】釈由美子、息子との自撮り2ショット
釈は「先日、息子のリクエストで西武園ゆうえんちの『ゴジラ・ザ・ライド』に乗ってきました」とコメントし、西武園ゆうえんち前で息子との温かい親子の時間が際立つ2ショットを披露した。投稿では「ゴジラ大ファンの息子も『頑張ったご褒美に連れて行って』とこの日のために宿題や漢字テストやスイミングの進級テストなど、目標を決めて努力してきました。ようやく念願叶って、親子で機獣とゴジラの決闘を体感してきました」と息子の努力を称え、「前作同様、圧倒的な映像と音の臨場感だけでなく湾岸エリアの闘いなので水しぶきのスプラッシュを全身に浴びまくり目の前にゴジラが現れた興奮を五感で楽しめて最高すぎました」とアトラクションの感想を明かしている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵」「幸せそう」「楽しそう」「良い思い出」「温かい」などのコメントが寄せられている。
釈は、2015年10月に一般男性と結婚。自身の38歳の誕生日であった2016年6月12日に第1子男児を出産した。（modelpress編集部）
◆釈由美子、息子との西武園ゆうえんち訪問披露
◆釈由美子、2015年に結婚
