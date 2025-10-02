『山崎賢人カレンダー2026』俳優としての表現力とクリエイティブな感性を最大限に引き出した表紙2種＆購入特典カット解禁
12月9日発売される『山崎賢人カレンダー2026』より、表紙カット2種、購入者限定の特典カットが解禁された。
【写真】『山崎賢人カレンダー2026』、直筆イラストが描かれたFC限定版表紙
2010年のデビュー以来、第一線で活躍を続け、数々の大作で主演を務める山崎賢人。
「キングダム」映画シリーズは、2019年公開の第1作『キングダム』を皮切りに、『キングダム2 遥かなる大地へ』（22年）、『キングダム 運命の炎』（23年）、『キングダム 大将軍の帰還』（24年）まで、映画シリーズは累計動員1700万人、興行収入245億円を記録。そして5作目となる最新作が2026年夏に劇場公開となる。
また、Netflixオリジナルドラマ『今際の国のアリス』シーズン1は2020年12月に配信開始され、世界70以上の国と地域でTOP10入り。22年12月にシーズン2が配信され、90以上の国と地域でTOP10入り、うち17の国と地域で首位を獲得するなど、日本のみならず世界中に多くのファンを持つ。そして9月25日からシーズン3が配信開始となった。
さらに大人気コミック『ゴールデンカムイ』の実写化プロジェクトは、2024年公開の映画第1弾『ゴールデンカムイ』をもって始動。続編はWOWOWの『連続ドラマW ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』としてドラマとなり、どちらも後にNetflixで世界配信され話題に。そしてまた映画第2弾『ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編』が2026年3月13日に公開される。
数々の大作で主演を務め、国内外から高い評価を受けている彼の、ファンクラブ設立後初の作品となるビジュアルアートカレンダーが発売。
本カレンダーは、企画段階から山崎本人が打ち合わせに参加し、俳優としての表現力とクリエイティブな才能が凝縮された一冊。
このたび解禁されたのは、表紙カット2種と購入者限定の特典カット。
通常版とファンクラブ限定版の表紙2種はユーモアにあふれ、彼の俳優としての表現力とクリエイティブな感性を最大限に引き出した印象的なカット。シンプルながらも力強い存在感を放ち、まるでアート作品のようなデザインに仕上がっている。
FC限定版表紙には直筆のイラストも描かれており、オリジナリティあふれるページごとに異なる世界観のビジュアルが楽しめる。
購入者限定特典は、オリジナル証明写真風フォト（FC限定）とオリジナルミニカレンダーカード。どちらも本作でしか楽しむことの出来ない内容だ。
カレンダーは全ページ異なる世界観で構成され、本人自らが並べたポラロイドカットや遊び心あふれるユニークな演出も収録されており、お気に入りのページをカスタマイズしながら日常を彩るインテリアとしても楽しめる。
『山崎賢人カレンダー2026』は、SDPより12月9日発売。価格は2750円（税込）。
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」が正式表記
