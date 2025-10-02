ベッキー、美背中際立つ水着姿披露 グアム満喫ショットに「スタイル良い」「綺麗」
【モデルプレス＝2025/10/02】タレントのベッキーが2日、自身のInstagramを更新。グアム旅行での水着姿を公開した。
【写真】ベッキー、美背中際立つ水着姿
ベッキーは「グアム旅行ってきました」と、グアムで美しい背中が際立つ水着を着用し、ヤシの木と青空を背景にした開放的な姿を披露した。
投稿では「本当に本当に楽しい旅でした。ホテルのデザイン、どこを切り取っても素敵。憧れな世界観でした。プールもわくわく。ごはんも美味しい。ホテルのみなさまも優しい。何よりもホテルの敷地内だけであらゆることが楽しめるのが助かります」とグアム旅行を満喫した様子を伝え、「朝起きて、ベランダに出て、深呼吸するのが幸せな時間でした」と感想を明かしている。
この投稿に、ファンからは「綺麗」「楽しそう」「スタイル良い」「素敵」「行ってみたい」「癒される」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
