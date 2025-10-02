ユージ、愛車にネット衝撃 息子も「外の景色より運転の仕方を覚えようとする」
タレントのユージが2日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】ユージ、愛車が「カッコよすぎ」「最高！」「これはスゴい」（9枚）
“車好き”で知られ、SNSには自身の愛車をカスタムする様子などを度々披露してきたユージ。先日は「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」と、2年前に購入を明かしていた愛車のバイクを投稿。今春には、自身のYouTubeにて2018年式の最終モデル「メルセデス・ベンツ Gクラス」W463型（G63 AMG）の納車を報告していた。
今回は、息子を乗せたポルシェの写真を投稿。「車が大好き過ぎて外の景色より運転の仕方を覚えようとする饅頭」とつづっていた。ファンからは「車の運転好きなの、ユージパパの子供やね」「夢中ですね〜」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「ユージ」インスタグラム（@yujigordon）
