timelesz¡¦ÃöËó¼þÅÎ¡¢¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Ç¤ÎÅÙ¶»¤ò¾¾ÅçÁï¤¬Àä»¿¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤ë¡ª¡×
¡¡timelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤ÈÃöËó¼þÅÎ¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë¡¢Çò½§¿×¡¢Ãª¶¶ÇµË¾¡¢Ý¯¡¢Ï¡ÐÇÈþº»»Ò¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃöËó¤ò¾¾Åç¤¬¾Î»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ÅçÁï¡¢Çò½§¿×¤È¶¦¤Ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹Ä´Íý¤Ë°Àï¶ìÆ®
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆÍÁ³¸µ¥«¥Î¤«¤éÌ¼¤òÍÂ¤±¤é¤ì¤¿ÀÜ¹ü±¡¤ò±Ä¤àÀéÀÐÅ¯¡Ê¾¾Åç¡Ë¤È¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¤·¤ÆÂ©»Ò¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿Ì¡²èÊÔ½¸¼Ô¤ÎÀ²³¤¾»¹°¡ÊÇò½§¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼2¿Í¤¬¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¡£¡ÚÉã¡ß2¡¢»Ò¡ß2¡Û¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î¥«¥¿¥Á¤ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡½é¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃöËó¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£ºî¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»£±Æ¤«¤é»£±Æ¤Þ¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë5Ê¬µÙ·Æ¤È¤«¤â¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¶õ´Ö¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¤ò½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾¾Åç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉÔ°Â¤ÎÃæ¡¢Áï¤¯¤ó¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃöËó¤Ï¡ÖÁï¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¥Û¥ï¥Û¥ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íê¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÇØÃæ¤¬¤¹¤Ã¤´¤¤Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÇØÃæ¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾Åç¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃöËó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾Åç¤Ï¡ÖËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é½é½Ð±é¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÅÙ¶»¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤â¥Ô¥ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤â¶ÛÄ¥¤¬°Ü¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¥¿¥¤¥×¥í¡Êtimelesz project¡Ë¤òÈ´¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃöËó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾Åç¤â¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£¾¾Åç¤Ï¡ÖËÍ¤¬³ä¤ÈÁá¤á¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼þÅÎ¤Î¥¤¥ó¤Î½Ö´Ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÊ±¤·¤Æ¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤òÄ¾¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Á¥ó¥³¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤Ãæ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ³Ý¤±À¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾Åç¤ËÃöËó¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡ÃöËó¤Ï¡Ö¼¡¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê¾¾Åç¤¬¡Ë¡Øº£Æü¡¢Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¾¾Åç¼«¤é¤¬ÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¾¾Åç¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ10·î4Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23»þÊüÁ÷¡£
