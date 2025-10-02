児童婚を経験した３人の少女が、ＣＮＮによる取材でその実態を明らかにした/CNN

（ＣＮＮ）１７歳のレハナさんは、子どもの時から家族を助けることを夢見ていた。一人っ子で、両親はバングラデシュでの家計のやりくりに苦心。「兄弟もなく、将来誰が両親の面倒を見るのだろうといつも考えていた」と、レハナさんは話す。自らその責任を担うつもりだったレハナさんだったが、１４歳の時、その強い思いに待ったがかかる。地域の有力な家族から、結婚の申し出を受けたのだ。

「結婚の仕方も分からなかった。私は勉強が好きで、いつも勉強していた」。レハナさんはＣＮＮの取材にそう語る。

それでもレハナさんは、国内に３８００万人、そして世界に６億５０００万人いると推計される、１８歳未満で結婚した少女の一人となった。レハナさんの名前は実名から変えてある。本人の物語の全編は、記事の後半で読める。

レハナさんの経験は、今週公開の新たな報告に収められた２５０件を超える記録の一つだ。ＣＮＮに独占的に共有されたこの報告からは、子どものうちに結婚した世界中の少女の日常生活が垣間見える。中には１２歳で結婚した少女もいる。ここでの結婚には非公式の婚姻もしくは同棲（どうせい）も含まれる。こうした関係は法律では認められていないものの、地域社会においては正式なものとみなされる。

国際非政府組織（ＮＧＯ）プラン・インターナショナルがまとめた世界の少女の状況に関する報告の２０２５年版では、これらの関係がどのようにして少女たちを弱い立場に追い込むのか、少女らが残りの人生を脆弱（ぜいじゃく）な存在として生きざるを得なくなるのかを明らかにする。対象とした１５カ国は児童婚の割合が高い国々で、中南米、中東、アジアの全域に及ぶ。その結果、全般的に支援者らは、そのような結婚や婚姻が当局による抑制をほぼ受けていないと認識していることが分かった。多くの場合に該当する法律が存在し、一方で若い新婦を必要とする声が聞かれなくなっている現状にもかかわらずだ。

研究者らは１８歳より前に結婚、もしくは婚姻生活に入った少女２５０人以上と、児童婚関連の活動家２４０人以上に聴き取り調査を行った。少女たちの現在の年齢は１５〜２４歳となっている。調査の結果、年長の配偶者の支配下に置かれるケースが相当数に上ることが分かった。多くの少女たちは身近なパートナーからの暴力に直面する。教育は受けず、仕事にも就かない。多くは若年のうちに母親となり、自らの人生において最低限の裁量しか与えられない。性や出産にまつわる選択についても同様だ。

報告では、児童婚を推進するさまざまな要因にも光を当てる。児童婚は必ずしも親や地域から強制されるとは限らず、社会・経済的環境または他に選択肢がない状況から引き起こされる。調査対象者のうち、４分の１以上の少女は離婚を希望。実際に結婚生活を終わらせている。しかし少女らは後になって、自分たちがこの新しくも不透明な未来に対する準備ができていないことに気付く。

「少女たちが児童婚に踏み出すのには多くの異なる理由があり、やがては可能ならそれに別れを告げることを選ぶようになる。ここにこそ、我々の長年の訴えが明確に表れている。つまり児童婚は少女にとって、より良い道を提供するものではないということだ」。プラン・インターナショナルで世界的なキャンペーンと動員を主導するゾーイ・バーチャル氏は、そう指摘する。しかも「少女らは、自分たちの共同体由来の結婚から離れたという理由で汚名を着せられ、虐待を受ける恐れもある」という。

ＣＮＮはバングラデシュ、ザンビア、エクアドルに住む３人の少女に話を聞いた。３人の結婚当時の年齢はそれぞれ１４歳、１６歳、１５歳。少女らは育ってきた環境に関する現実や、結婚によって未来がより良いものになると考えた理由について明らかにした。

（少女らの安全を確保するため、記事中では実際とは異なる名前を使用する。掲載されたイラストも、特定の人物を描いたものではない）

レハナさん（バングラデシュ）

「結婚したときはとても怖かった。私はまだ１４歳だった」。現在１７歳のレハナさんはバングラデシュ都市部のスラム街に住んでいる。児童婚を防ぐ法律が１９２９年から施行されているにもかかわらず、レハナさんによると現地ではこのくらいの若い年齢で結婚するのは普通だという。花嫁になると、結婚式の直後から新しい家で新しい家族と共に眠らなくてはならなかった。それまではいつも母親と自宅で寝ていたとレハナさん。「母は私にとって親友のようなもの」と話す。

レハナさんの説明によれば、女性や少女は地元の街路で常に嫌がらせを受ける。家族が娘を守れると信じる一つの方法は、若いうちに結婚させることだ。ところがそれとは裏腹に少女の多くは家を飛び出し、自分の意志で結婚してしまうと、レハナさんはＣＮＮに明かす。調査結果によれば、これは多くの場合、児童婚への恐怖が原因だ。一部の少女は年長の男性との結婚を強要されるくらいなら、同年代のボーイフレンドとの駆け落ちを選ぶ。レハナさんの母親のファリダさんは、これを阻止するため、自分たちのような親は例え想定より若い年齢でも娘を結婚させなくてはならないとの圧力を感じていると明かす。

子どもの時のレハナさんは勉強が好きで、いつかビジネスの世界に入ることを望んでいた。両親も後押ししてくれていたが、やがて地域の有力な家族からある申し出が届いた。その家族は、レハナさんを自分たちの１７歳の息子と結婚させたいと考えていた。この結婚は、レハナさん一家にとって素晴らしいチャンスだった。一家の収入源は、父親が従事する人力車の引き手の仕事しかなかった。家計のやりくりには苦労していたが、娘の教育に妥協はしなかったとファリダさんは振り返る。

当該の富裕な家族には期待ができそうだった。肝心なこととして、義理の家族になる見通しの人々はレハナさんの両親に対し、娘の面倒を見るのに加えて学費も負担すると約束。またレハナさんは１８歳になるまでその家の息子と暮らさなくていいとも請け負った。未来の義理の母はあらゆる条件に同意したとレハナさん。「私たちが何を言っても、返事はイエスだった」

イスラム教式の結婚式が３週間以内に開催された。家族は文書を改変して娘の年齢を引き上げ、合法的に結婚を届け出た。現地で働くＮＧＯ、プラン・インターナショナルの専門家は、こうしたことは当たり前に行われていると確認した。

結婚式当日を思い出すと、レハナさんも母親も感情がこみ上げる。結婚は本意ではなかったが、両親が求めることは何でもするつもりだったとレハナさんは説明する。ファリダさんも同じく目に涙を浮かべながら、式での娘がどれほど美しかったかを語った。出席した人々も「人形のようだ」などと称賛したという。

しかし結婚後間もなく、レハナさんによれば約束は破られ、精神的な虐待と嫌がらせが始まった。

嫁ぎ先の家族はレハナさんを長い間家から出さず、学校に通うのも禁じた。どのみち働かせるつもりはないのに、なぜ教育が必要なのかと尋ねられたという。家族はすぐにレハナさんが友人に会うことも止めさせ、ブルカの着用を強制。自分たちの期待に従うよう脅した。コネを使ってレハナさんの行動を監視し、出かける時はその行き先を見張った。

「とてもつらかった」と、レハナさん。夫からも心身両面で虐待を受け、追い詰められた気持ちになったという。

母親は、数カ月で娘のために下した判断が間違いだったと気付いたが、離婚という考えには恐怖を覚えた。それによってレハナさんが汚名を着せられることになるからだ。

それでも結婚１周年が近づく中、ファリダさんは意を決した。もうたくさん。これ以上レハナさんを一人で夫の家にいさせられないと、離婚に必要な書類を準備した。義理の家族は脅そうとしたというが、ファリダさんは娘の自由を確保すると決意していた。ファリダさんによれば義理の家族は怒り心頭で、レハナさんについて多くの誤った情報を流布。「他の男と付き合っている」などと口にしていたが、その時点では「何も気にならなかった」と、ファリダさんは振り返る。

離婚が正式に成立した後、母娘は少なくとも１週間家から出なかったという。レハナさんにまつわる噂（うわさ）が地域に広がる中、言葉による虐待を避けるためだった。

現在ほぼ成人年齢に達したレハナさんは中等教育を修了し、引き続き教育を受けている。その一方で宝石類を販売する小規模なビジネスも立ち上げた。母親は、離婚が人生を救う決断だったと振り返る。

「娘からたくさんのことを学んだ。（中略）彼女には悪いことをたくさんしてしまった」。そう言いながらもファリダさんは、最終的に娘を家へ帰すことができて感謝していると語った。

◇

次回「ＮＧＯの報告で露呈する、児童婚の隠れた現実＜下＞ 一緒に暮らすと全てが変わった CNN EXCLUSIVE」に続きます。