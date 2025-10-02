桃月なしこ、花嫁風グラビアをネット絶賛「極上だ」「なんか泣けてきた」
人気コスプレイヤーで女優やタレントとしても活躍する桃月なしこが、2日までにインスタグラムを更新。花嫁風の衣装をまとったグラビアのオフショットを公開した。
【写真】警察官の制服も華麗に着こなす桃月なしこ（ほか2枚）
桃月は「10／3（金）発売 ＃ヤングガンガン の表紙を飾らせて頂きます！ 今回も ＃不器用な先輩とのコラボです」とつづり、大人気漫画『不器用な先輩。』（作：工藤マコト）の主人公・鉄輪梓になり切った姿を公開。本作は10月2日よりアニメ放送がはじまり、桃月は作品の宣伝大使にも就任している。
デコルテが大胆にあらわになったウエディングドレス姿はとても美しく、ファンからも「花嫁姿なんか泣けてきた」「極上だ」「美しすぎるとっても綺麗だおめでとうしにいくね」「なこちゃんの夢のウエディングドレス」など、絶賛の声が相次いだ。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
【写真】警察官の制服も華麗に着こなす桃月なしこ（ほか2枚）
桃月は「10／3（金）発売 ＃ヤングガンガン の表紙を飾らせて頂きます！ 今回も ＃不器用な先輩とのコラボです」とつづり、大人気漫画『不器用な先輩。』（作：工藤マコト）の主人公・鉄輪梓になり切った姿を公開。本作は10月2日よりアニメ放送がはじまり、桃月は作品の宣伝大使にも就任している。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）