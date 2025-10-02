ハイヒール・モモコの“長男夫婦”にネット衝撃「美男美女」「素敵」 食事会を満喫
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2日、自身のインスタグラムを更新。長男夫婦との姿を披露した。
【写真】ハイヒール・モモコの長男夫婦が「美男美女」「素敵」（3枚）
6月15日に「この度、学生時代からお付き合いしている彼女にプロポーズし、入籍しました」と報告していた長男。
今回の投稿では「来年、披露宴をする長男夫婦」「真夜中市場＋にヘアケア商品で、出演しているめみちゃんにヘアをお願いしたいという事で、食事会をしました！」とつづり、仲睦まじい食事姿を投稿。眩しい笑顔が印象的だ。ネットでは「美男美女」「素敵」などの声が多数寄せられた。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産している。
引用：「ハイヒール・モモコ」インスタグラム（＠highheel_momoko）、「小林仁一郎」インスタグラム（＠jinichiro.kobayashi）
