指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が2日、公式HPを更新。アイドルイベント「GIGA・GIGA SONIC」への不参加を発表した。

公式HPでは「いつも≒JOYを応援いただき、誠にありがとうございます」と書き出し「当該イベント公式アカウントにて≒JOYの出演が発表されておりました『GIGA・GIGA SONIC』につきまして、主催者発表の通り、当社社員を名乗る人物と正規の効力を持たない契約を締結していたことが判明いたしました」と記された。

続けて「そのため、実際には当社はアーティストの出演調整は行なっておりませんでした。ファンの皆様におかれましては混乱を招いてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます。今後の対応につきましては、関係各所と協議の上、厳正に対処してまいります」とイベントへの不参加を発表し、謝罪の言葉を伝えた。

また「本イベントのチケット返金やその他問い合わせにつきましては、GIGA・GIGA SONIC実行委員会までお問い合わせいただけますようお願いいたします。今後とも≒JOYへの変わらぬご声援を賜りますようお願い申し上げます。2025年10月2日 ≒JOY運営事務局」と呼びかけた。