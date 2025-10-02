米大リーグのワイルドカードシリーズは１日（日本時間２日）第２戦が各地で行われ、ナ・リーグ２試合のうちの１カード、ドジャース対レッズでドジャースが連勝して唯一地区シリーズ進出を決めた。ナ・リーグのもう一方、カブス対パドレスとア・リーグの２カード、ヤンキース対レッドソックス、ガーディアンズ対タイガースはいずれも１勝１敗のタイとなり、残り３チームの地区シリーズ進出は２日（同３日）の第３戦まで持ち越された。

注目カードはカブス対パドレス。パドレスはポストシーズン通算１３試合（５勝７敗）登板のベテラン、ダルビッシュ有が先発する。今年のドジャースも含めて初戦勝利の２１チーム中１９チームが上位に勝ち上がっているが、パドレスは２０２０年に数少ない逆転劇での地区シリーズ進出を決めている。ダルビッシュＶＳ鈴木誠也の対決から目が離せない。

ヤンキース対レッドソックスの東地区ライバル対決は、レッドソックスの吉田正尚がキーマン。第１、２戦はともに相手先発が左腕だったことでベンチスタートだったが、初戦は７回に代打で決勝の２点タイムリーを放ち、２戦目には２死一、二塁からチャンスを満塁に広げる内野安打と、２試合連続でチャンスに強い打撃を披露している。第３戦はヤンキースの先発は右腕のシュリトラーで、吉田はスタメンに名を連ねる見込みだけに、注目だ。

２日（同３日）の第３戦は、ガーディアンズ対タイガース戦が午前３時８分、カブス対パドレスが午前６時８分、ヤンキース対レッドソックス戦が午前９時８分開始予定になっている。