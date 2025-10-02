Ｊ２大宮は２日、宮沢悠生・新監督の就任会見をオンラインで行った。

＊ ＊ ＊

９月２４日に電撃就任した宮沢監督は、監督就任のオファーについて「私もびっくりでした」と明かしつつ「レッドブルグループで働いていたこともあり、いただいたオファーなら自分の良さが出せると思った」とオファーを受けた経緯を明かした。

かつてＭＦ南野拓実ら日本人選手の通訳を務め、ザルツブルクＵ―１８の監督、ザルツブルクのセカンドチームのアシスタントコーチなどを歴任。長澤徹監督に代わり、Ｊ１昇格を狙う大宮の指揮を執ることが決まった。

初陣となった９月２７日の第３１節磐田戦では、０―２からの逆転勝利（４〇２）を演出。華々しい門出となったが、残り７試合となったリーグ戦へ向け、息つく暇もない状況だ。

新指揮官は「もちろん勝ち点は必要だが、サポーターを楽しませたい、サポーターのためにサッカーするという考え方が、Ｓ級ライセンスを取得した時に感じたこと。自分の土台はそういうところにある」と明かし「（今季は）残りわずかだが、精いっぱい全力で指揮をさせていただく」と力を込めた。

チームは３１節を終え、プレーオフ圏内（３〜６位）に滑り込む形の６位。自動昇格圏（２位以内）と勝ち点６差である一方、７位鳥栖とは勝ち点差なし、８位磐田とも２差となっている。