大阪・関西万博内の、大阪ヘルスケアパビリオンの来館者数が５００万人を突破した２日、同館リボーンステージで、記念セレモニーが開催された。

吉村洋文大阪府知事、横山英幸大阪市長、パビリオン館長の西澤良記氏に出迎えられたのは、兵庫・明石市から来場した稲葉さん一家４人。吉村知事は「お１人目の人を市長と一緒にお迎えしたことも、本当に昨日のことのように思います」と笑顔で祝福した。もともと、２８０万人の来館者を目標にしており、５００万人突破には「本当におめでたいなと思いますし、また来てくださった５００万人すべての皆さんに感謝を申し上げたいと思います」とあいさつした。

稲葉さん一家は家族として２回目の来場。自身は３回目の来場という智紀さんは、２５年後の自分の姿に「正直ちょっとがっかりしました。１０歳プラスくらいの感じだったので…」と苦笑い。吉村知事から「運動しましょう！」と声がかけられた。横山市長は「皆さんと一緒に健康づくりを未来に向けて発信していきたいと思います。改めて感謝申し上げます」とすべての来館者に感謝を伝えた。